Reggio Calabria: città con la pizza tra le meno care d’Italia. Ecco quanto si spende. Sarà vero?

Un dei clichè più ricorrenti, anche con l’avvento del Web, è la differenza di prezzi della ristorazione tra Nord e Sud. La rete pullula di influencer e youtuber è raccontano di quanto si mangi con soli cinque euro a Napoli, Palermo, Bari o nella stessa Calabria.Un orizzonte divenuto ormai retorico e che spesso non trova riscontro nella realtà dei fatti. Tuttavia, si può partire da quanto dice il rapporto ristorazione Fipe 2023.

Reggio Calabria sarebbe al terzo posto tra le città meno care d’Italia se vi vuole mangiare la pizza. Secondo l’indagine in questione un pasto in pizzeria costerebbe 8,58€. Una cifra che probabilmente farà strabuzzare gli occhi a quanto di recente hanno mangiato una pizza a Reggio Calabria con annessa bibita.

Per pasto, infatti, si intende il consumo del piatto principe della tradizione italiana e di qualcosa da bere a fianco.

Un importo che porterà chiunque viva al Nord a sottolineare quanto poco costi la vita a certa latitudini meridionali. C’è probabilmente un errore di fondo, ossia la differenza sostanziale che esiste nel tariffario tra un locale del centro di Reggio Calabria e uno nella pizzeria di un piccolo centro lontano magari un’ora e mezza dal capoluogo. Realtà che probabilmente hanno costi inferiori rispetto ad un locale nel centro storico di Reggio Calabria o uno omologo in un piccolo centro della provincia di Milano. Proprio nella città meneghina e nel suo hinterland per pizza più bibita si spendono in media 12,30

Nel calderone, dunque, ci finisce tutto ed inevitabilmente si arriva a conclusioni che potrebbero fuorviare. Difficilmente a Reggio Calabria si mangia in pizzeria con 8,58€, ma quando si fanno le medie succede anche questo.

La città meno cara d’Italia sarebbe una del Nord, ossia Rovigo con 8.09 euro per un pasto in pizzeria.