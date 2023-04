Reggio Calabria – Associazione Grace: al via le selezioni al II Corso di Estetista competente in Estetica oncologica

L’Associazione Grace in collaborazione con l’A.D.A.P. (Accademia delle Arti e Professioni), Ente formativo accreditato dalla Regione Calabria, apre le selezioni per la partecipazione al secondo Corso di Estetista competente in Estetica oncologica riconosciuto dal Settore formazione della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Il corso si svolgerà in presenza tra teoria, pratica e stage con docenti specializzati nel settore medico oncologico e professionisti del settore estetico. “Consente di acquisire competenze a supporto del benessere di persone con patologie oncologiche lavorando in totale sicurezza. Le estetiste acquisiranno così ulteriori competenze e, una volta formate, fare in modo di poter creare un gruppo di volontarie associate che possano operare in strutture sanitarie” ha spiegato Lidia Papisca, Presidente dell’Associazione Grace che si occupa di Estetica&Benessere ed Estetica oncologica col progetto “Grace, l’Amore chè Dà la Vita”. Lo stesso Presidente ha ricordato il requisito obbligatorio: bisogna aver conferito la qualifica di estetista.

Ma cos’è l’Estetica oncologica? E’ la disciplina che declina i trattamenti estetici alle esigenze di chi affronta le terapie oncologiche. In questo senso l’estetica oncologica si propone di informare e assistere donne e uomini a prendersi cura del proprio corpo con l’obiettivo di migliorare il benessere fisico e mentale, alleggerendone gli effetti collaterali. Fondamentale affidarsi, quindi, alle competenze di un’Estetista competente in Estetica Oncologica consapevoli del fatto che gli studi di aggiornamento e le specializzazioni alle qualifiche già in loro possesso possono essere messe al servizio di clienti che necessitano trattamenti mirati per la patologia stessa e con cosmetici idonei per la prevenzione di alcuni effetti collaterali.

I posti al Corso di Estetista competente in Estetica oncologica sono limitati e le selezioni resteranno aperte sino al 30 aprile 2023. Per presentare la propria candidatura o richiedere ulteriori informazioni visitare il sito www.associazionegrace.org oppure inviare una mail associazionegrace.gm@gmail.com o contattare il seguente numero 320/3443131.