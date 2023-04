NSC Calabria abbraccia i giovani carabinieri della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria il giorno del loro giuramento

Oggi 12 aprile, alle 15:30, nella caserma “Fava e Garofalo”, sede della scuola allievi carabinieri di Reggio Calabria, si terrà la solenne cerimonia del giuramento degli allievi carabinieri del 141° corso formativo, 1° ciclo, intitolato alla medaglia d’oro al valor militare ed eroe della Resistenza carabiniere Filippo Bonavitacola. La cerimonia, che vedrà la partecipazione dei familiari di 680 allievi, tra ragazzi e ragazze, provenienti da tutta Italia, si svolgerà alla presenza delle massime autorità militari della Benemerita della regione Calabria, nonché dei vertici della magistratura e delle massime autorità militari e civili locali.

Ad allietare l’evento, sarà presente la Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, che al termine della cerimonia terrà un concerto all’interno della Scuola, al cospetto degli allievi e dei parenti che numerosi in questi giorni stanno raggiungendo Reggio Calabria.

NSC Calabria sarà presente alla cerimonia con una delegazione della segreteria regionale, che con un abbraccio simbolico augurerà ad ogni allievo carabiniere i migliori auguri per questo evento solenne, che rappresenta l’inizio della loro vita professionale all’interno di un’Istituzione bicentaria come l’Arma dei Carabinieri, che ha attraversato la storia repubblicana della nostra Nazione preservandola con il sacrificio dei suoi uomini migliori.

NSC Calabria coglie l’occasione per testimoniare il particolare affetto e la vicinanza a tutti i giovani italiani che frequentano i reparti di istruzione dell’Arma che, ricordiamo, ad oggi non possono aderire a nessun sindacato di categoria per una decisione illogica e iniqua del legislatore.

NSC Calabria ha pertanto deciso di impiegare comunque le proprie energie per salvaguardare i diritti e il benessere dei giovani allievi, istituendo una sezione ad hoc intitolata “Giovane Arma”, che si occuperà di verificare e monitorare lo stato di benessere dei colleghi, intervenendo con gli strumenti sindacali che le norme vigenti consentono.