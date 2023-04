L’omaggio di Reggio Calabria alla nave militare Grecale della Marina Militare Italiana

I Sindaci facenti funzioni della Città Metropolitana, Carmelo Versace, e del Comune di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, insieme al Prefetto, S.E. Massimo Mariani, ed al Comandante della Direzione Marittima, Capitano di Vascello Giuseppe Sciarrone, hanno accolto questa mattina al porto di Reggio Calabria l’approdo della nave militare impegnata nell’ambito dell’esercitazione Mare Aperto 2023

I sindaci facenti funzioni della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria, Carmelo Versace e Paolo Brunetti, insieme al Prefetto di Reggio Calabria, S.E. Massimo Mariani, ed al Capitano di Vascello Giuseppe Sciarrone, Comandante della Direzione Marittima, hanno accolto questa mattina al porto di Reggio Calabria l’approdo della nave militare Grecale, della Marina Militare Italiana. La Nave è ormeggiata presso la banchina di Levante e sarà aperta ai visitatori fino a domani 25 aprile, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00.

L’approdo della Grecale rientra nell’ambito dell’attività della Marina Militare Italiana per l’esercitazione Mare Aperto 2023, il principale ciclo addestrativo della Forza Armata organizzato e condotto dal Comando in Capo della Squadra Navale. Le Navi della Marina Militare, impegnate nella Mare Aperto 2023, stanno sostando in diversi porti italiani, tra i quali appunto il porto di Reggio Calabria.

Complessivamente sono 6 mila i militari coinvolti, personale civile, istituti universitari e centri di ricerca, 23 nazioni (12 Paesi NATO e 11 Partner), 41 unità navali, reparti anfibi della Brigata Marina San Marco, aerei ed elicotteri dell’Aviazione Navale, incursori e subacquei del COMSUBIN, mezzi navali e aeromobili del Corpo delle Capitanerie di Porto e mezzi e personale di Esercito, Aeronautica, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza.

Nel corso della visita sull’unità navale i Sindaci facenti funzioni hanno consegnato al Contrammiraglio Stefano Frumento, Comandante della Prima Divisione Navale, e al Capitano di Fregata Matteo Fancellu, Comandante della Nave Grecale, alcuni omaggi istituzionali, simbolo della Città di Reggio Calabria. “Un grande onore per noi poter accogliere un’unità navale così prestigiosa – hanno affermato – simbolo dell’impegno della Marina Militare Italiana nelle acque del Mediterraneo ed in tutto il mondo, per la sicurezza e la pace tra i popoli. Un omaggio doveroso da parte nostra all’attività di tanti uomini e donne, in questa occasione rappresentati dal Contrammiraglio Frumento e dal Comandante Fancellu, che sono al servizio della sicurezza nazionale, anche in un momento delicato come quello che l’Europa ed il mondo intero stanno attraversando”.