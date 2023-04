La Metrocity a Londra per la promozione del territorio: il Consigliere delegato Mantegna incontra l’Ambasciatore d’Italia

Il consigliere metropolitano delegato, Domenico Mantegna, ha incontrato Inigo Lambertini, ambasciatore d’Italia a Londra, stringendo rapporti di reciproca collaborazione e consegnandogli un volume dedicato ai Bronzi di Riace. L’occasione è stata resa possibile dall’invito ricevuto dalla Città Metropolitana per prendere parte al convegno “Food quality: a successful italian strategy”, presso l’Italian Institute of Culture a Belgrave square, nella capitale britannica. Nel corso dell’iniziativa, il consigliere Mantegna si è soffermato anche con Katia Pizzi, direttore dell’Istituto di cultura italiana, con Giovanni Sacchi, direttore dell’ufficio londinese per l’Italian trade agency, con Mauro Rosati, direttore di Origin Italy and Fondazione Qualivita, e con Felice Assenza, Capo dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell’Agricoltura.

«E’ stata un’occasione importante – ha sottolineato Mantegna – per approfondire e far conoscere le immani potenzialità del nostro territorio nel settore dell’agroalimentare e non solo. La Città Metropolitana di Reggio Calabria, ancora una volta, porta avanti un serio e proficuo programma di mediazione ed intelaiatura di rapporti che possono sicuramente tornare utili nello sviluppo di progettualità decisive per la crescita dell’area metropolitana».

«L’attività che stiamo svolgendo a Londra – ha continuato il consigliere metropolitano – non poteva iniziare meglio. Lo stesso ambasciatore Lambertini ha dimostrato una profonda conoscenza dei nostri luoghi e, nella circostanza, abbiamo espresso il comune desiderio di poterli visitare assieme. E’ fondamentale, infatti, costruire e coltivare relazioni per accrescere la reputazione della nostra terra e delle attività produttive che costituiscono un unicum nel panorama nazionale».

«In questo senso – ha concluso Domenico Mantegna – la fiera del “Real Italian Food&Wine”, dove il nostro Ente e le dieci aziende che lo accompagnano, selezionate con avviso pubblico, avranno un ruolo di primo piano, assume una funzione importantissima per andare ad intercettare spazi di mercato interessanti. E’ il compito che si è dato l’amministrazione guidata dal sindaco facente funzioni, Carmelo Versace, proseguendo sulle linee di mandato del sindaco Giuseppe Falcomatà. Aiutare i nostri brand e riuscire ad inserirli in un circuito economico internazionale può significare molto per i nostri territori che vanno “raccontati” e guidati in un percorso di crescita armonica. Non vediamo l’ora, quindi, di tirare un nuovo bilancio sulla prima esperienza all’estero per la Città Metropolitana, un’istituzione che si dimostra sempre più al fianco delle imprese e di quelle esperienze che sono capaci di rendere grande il nostro comprensorio».