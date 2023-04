Jeff Berlin quartet in concerto a Polistena, tutte le info

Dove: LSS Theater – Via degli Artigiani Snc Contrada Primogenito Polistena

Quando – Sabato 22 Aprile ore 22:00

Un evento sensazionale, calcherà il palco del nostro teatro Jeff Berlin quartet. Jeff Berlin, considerato come il più grande solista di basso elettrico in attività, una leggenda in tutto il mondo ha una lunga lista di collaborazioni eccellenti tra le quali: John McLaughlin, Issac Hayes, Bill Bruford, Billy Cobham, Yes, Allan Holdsworth, Toots Thielemans, David Liebman, Arturo Sandoval, Michael e Randy Brecker, Mike Stern e Bill Frisell.

Compositore di temi iconici Jeff Berlin sarà finalmente di nuovo in tour dopo cinque anni di assenza dai palcoscenici e sarà accompagnato da tre giovani e affermati musicisti: il batterista Israeliano Asaf Sirkis, il pianista Cileno Jorge Vera e il Chitarrista Cileno Emilio Garcia.

Non perdere questo evento, acquista il tuo biglietto online a 20€ su: https://www.volumeaps.org/eventi/prenotazioni/event/22

Attenzione prezzo door 30€ !