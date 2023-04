Al Campus Volta di Reggio Calabria le Finali Regionali di Danza Sportiva

Il Liceo Scientifico Statale “Alessandro Volta” di Reggio Calabria è pronto ad ospitare, Mercoledì 19 Aprile, il primo Campionato Sportivo Studentesco Regionale di Danza Sportiva al quale parteciperanno le squadre finaliste provenienti dalle Scuole secondarie di I e II Grado della Regione. Gli studenti, dopo aver superato le fasi provinciali, si confronteranno presso la palestra polifunzionale della scuola.

I giovani atleti si contenderanno il titolo regionale per le discipline “Danze coreografiche e Danze Street”, requisito che consentirà loro di proiettarsi alle finali Nazionali, in programma durante la Festa Nazionale dello Sport a Teramo, nel prossimo mese di Maggio. Grazie alla collaborazione con Sport e Salute che, in partenariato istituzionale con il MIUR, sostiene l’importanza della pratica sportiva nelle scuole e con l’Ufficio Scolastico Regionale che coordina i Campionati Studenteschi, in sinergia con le Federazioni Sportive, il Campus ha di recente ospitato i raduni provinciali di Basket 3, Calcio a 5 e Pallavolo. Le competizioni sono state occasioni per sottolineare la “vocazione sportiva” della scuola e l’attenzione che la stessa rivolge all’educazione ed alla formazione attraverso i percorsi sportivi ed agonistici di tutti gli studenti. Attraverso un’instancabile e intensa attività sportiva curricolare ed extra curricolare, il Campus Volta si conferma polo sportivo di eccellenza e riferimento logistico per l’intera Regione.