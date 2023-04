Accoglienza migranti, il 7 aprile il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro sarà a Roccella Ionica

Il prossimo venerdì 7 aprile il sottosegretario all’Interno on. Wanda Ferro sarà a Roccella Ionica per un incontro istituzionale, programmato nei giorni scorsi, con l’amministrazione guidata dal sindaco Vittorio Zito, con il quale si intende testimoniare la vicinanza e il sostegno del Governo Meloni ad una comunità che da anni è in prima linea nell’accoglienza di migliaia di migranti, dando prova di grande solidarietà. Alle 15 il sottosegretario Ferro sarà in Municipio, successivamente visiterà l’area portuale.