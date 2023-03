Reggio Calabria – Un ring per il pugilato ad Arghillà

Lunedì 20 marzo, apertura ufficiale del laboratorio di pugilato per i ragazzi e autodifesa per le donne nel quartiere Arghillà Nord (Rc)

Domani pomeriggio alle ore 16,00, presso il centro Polifunzionale “La Piazzetta” ad Arghillà Nord, apertura ufficiale del laboratorio di pugilato riservato a ragazze/i, tra i 6 e i 14 anni, del territorio. Il progetto, promosso dal Csi Reggio Calabria in collaborazione con diverse associazioni e numerosi volontari, è inserito all’interno delle iniziative del percorso educativo “GIOCARE, È POSSIBILE!”, previste per la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, giornata voluta e sostenuta da Libera. La sperimentazione del laboratorio di pugilato, prevede anche un percorso di autodifesa per le donne residenti nel complesso e fragile territorio di Arghillà. La boxe in questo contesto sociale, si vuole affermare come uno strumento educativo e di riscatto, provando a diventare, nel tempo, uno strumento efficace contro la violenza ed il disagio giovanile diffuso. Nel quartiere di Arghillà, il pugilato, può diventare un efficace percorso di cambiamento per tanti ragazzi e numerose famiglie. Il laboratorio è promosso in collaborazione con l’associazione Asd Amaranto Boxe di Reggio Calabria ed è inserito all’interno del progetto “Arianna. Fuori dal Labirinto”.