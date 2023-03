Reggio Calabria – Martedì nuova puntata di MEDITANS

Tutto pronto per la nuova puntata di MEDITANS, in onda martedì 21 Marzo dalle ore 14 alle 16 su meditans.it strill.it/live e sui canali social di strill.it

Il format radio televisivo multimediale ed internazionale diventa un podcast che nasce al centro del Mediterraneo, in Calabria, e viene diffuso dal suo baricentro che è Reggio Calabria, vedrà in studio lo scienziato padovano Mauro Alvisi e il giornalista ed esperto comunicatore Raffaele Mortelliti. Il titolo della trasmissione “Dalla Mezzanotte all’alba del Mezzogiorno” evidenzia la volontà di esaminare il percorso di rinascita di un sud sempre ricco di storia e di opportunità.

Per confrontarsi con i due conduttori, lo si potrà fare partecipando in livestreaming, YouTube o in call chiamando il numero +39 3930303939.

“Meditans” ha un claim che è “Pensieri in libertà vigilanti” perché oggi, c’è bisogno di tornare ad esprimere un pensiero non troppo “politically correct” ma un pensiero divergente, un pensiero critico che si affaccia con una volontà dirompente sul futuro.