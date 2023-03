Reggio Calabria – Lunedi 13 marzo il Consiglio metropolitano sull’Autonomia Differenziata

Torna a riunirsi il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria. La nuova seduta dell’aula Leonida Repaci di Palazzo Alvaro è prevista per lunedì 13 marzo, con inizio alle ore 10,30 in prima convocazione e, in mancanza di numero legale, in seconda convocazione, con inizio alle ore 11,30

Unico punto all’ordine del giorno all’esame dell’aula Repaci di Palazzo Alvaro, il Disegno di Legge sull’Autonomia Differenziata varato dal Governo che ha recentemente ottenuto il via libera da parte della Conferenza Stato – Regioni.

Il Consiglio Metropolitano tornerà poi a riunirsi la settimana successiva, lunedì 20 marzo, con inizio alle ore 14,00 in prima convocazione e, in mancanza di numero legale, in seconda convocazione, con inizio alle ore 15,00 per discutere e deliberare sulla proposta di adozione del Piano Strategico Metropolitano, in versione preliminare, della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Come di consueto entrambe le sedute saranno integralmente trasmesse in diretta streaming sul canale ufficiale della Città Metropolitana: https://www.youtube.com/c/CittàMetropolitanadiReggioCalabria

Per gli operatori dell’informazione sarà comunque possibile assistere in presenza alla riunione del Consiglio, dalle postazioni riservate alla stampa.