Reggio Calabria: la festa del papà è Plastic Free

“Un evento da record”, sono le parole con cui i referenti Plastic Free hanno descritto l’appuntamento di pulizia e sensibilizzazione che si è svolto ieri, domenica 19 marzo, in Piazza Umberto I a Villa San Giuseppe.

In più di sessanta si sono riuniti per riportare dignità e decoro a un luogo bellissimo del paese, purtroppo abbandonato all’incuria.

Il risultato, un vero trionfo: oltre quaranta sacchi di vetro raccolti insieme a venti sacchi di plastica e dieci di indifferenziato e diversi ingombranti.

I volontari – una squadra formata da diverse realtà attive e positive del territorio quali Differenziamoci Differenziando, Lumaka Mini & Basket, Perlaspromonte e la Parrocchia di San Giuseppe – hanno iniziato i lavori alle 08:00 del mattino tagliando l’erba incolta delle aiuole per facilitare la pulizia al resto dei volontari che si sono riuniti in piazza dalle ore 9:00.

Al termine della raccolta un pensiero speciale per ogni coppia padre/figlio/a: la messa a dimora di nuove piantine, donate dall’associazione, per suggellare in modo speciale questa giornata all’insegna della cura per l’ambiente dedicata alla festa del papà.

Un lavoro riuscito grazie all’organizzazione delle associazioni e alla collaborazione di Teknoservice che ha provveduto allo smaltimento dei materiali raccolti.

“La speranza – affermano i referenti Plastic Free organizzatori dell’evento – è che Piazza Umberto I possa tornare a essere un luogo di incontro e di unione per i cittadini di Villa San Giuseppe dove tutti, adulti e bambini, possano sentirsi a casa e godere di una vista meravigliosa che in pochi possono vantare”.