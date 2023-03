Reggio Calabria, incidente mortale sulla Ss106: c’è una vittima

Tragico incidente stradale nella serata di ieri nella contrada Favaco del comune di Stignano lungo la Statale 106. A perdere la vita è stato un pensionato di 74 anni. L’uomo, secondo quanto è emerso, si trovava alla guida della sua automobile quando per cause ancora in via d’accertamento il veicolo si è all’improvviso scontrato con un camion,

che a quanto pare procedeva lungo l’arteria ionica in senso opposto. Il conducente del camion ha riportato qualche contusione e un forte stato di choc. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Roccella Ionica stanno svolgendo le indagini sul sinistro.