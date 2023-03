Reggio Calabria – In tournèe con “Come fosse amore”, l’attore Piromalli conquista la Capitale

di Grazia Candido – Nuova avventura per l’attore reggino Peppe Piromalli in questi giorni in scena al teatro “De’ Servi” di Roma con la divertente commedia “Come fosse amore” di e con Marco Cavallaro.

Insieme ai due cavalli di razza, Cavallaro che ne cura anche la regia e Piromalli, direttore artistico dell’Officina dell’Arte, un cast affiatato di talentuosi attori (Francesca Bellucci, Alessia Francescangeli, Lorenza Giacometti, Margherita Russo) che, sino al prossimo 2 Aprile, strapperanno tante risate, applausi e meritati sold-out.

Per l’attore reggino, questa trasferta romana è un altro importante traguardo per la sua carriera artistica anche se “ancora, la strada da fare è lunga e le sorprese non sono finite”.



“La storia, sapientemente scritta dal geniale Cavallaro, è quella giusta per una serata leggera anche se parla di un sentimento complesso e che spesso, fa soffrire l’essere umano, l’amore – afferma il magnetico Piromalli -. Tre donne, totalmente differenti tra di loro, fanno ricorso ad una terapeuta per riparare il loro cuore infranto, ma nessuna di loro sa che anche la dottoressa soffre per amore. Riusciranno a trovare l’uomo ideale? Non posso dirvi nulla di più ma vi anticipo che tutti gli attori riescono a contribuire all’ilarità della commedia caratterizzata da battute brillanti e spassose. Il testo coinvolge sia grandi che bambini perchè è un racconto divertente e comico che cerca di alleggerire le sofferenze di un sentimento non corrisposto ma, soprattutto, conferma la bravura dell’attore e regista Cavallaro che, anche questa volta, dopo “That’s amore”, “Se ti sposo mi rovino” e “Amore sono un po’ incinta”, ha creato una pièce completa e attuale”.

Insomma, una miscela esplosiva per riflettere su un tema dalle mille sfaccettature e implicazioni e ancora, una nuova e impegnativa prova attoriale per il numero uno dell’Oda che, per lo stile e la sua vivacità intellettuale sbalorditiva, è riuscito a fare breccia anche nella Capitale.



“Questa commedia farà parte del cartellone artistico dell’Officina dell’Arte nella prossima stagione teatrale, un’altra perla di un ricchissimo programma già pronto per la mia città – conclude l’attore reggino -. Per il 2023-2024 stiamo puntando ad un’offerta sempre di qualità assoluta con protagonisti e opere di alto livello artistico. Il mio pubblico potrà vedere diversi generi teatrali e sto lavorando ininterrottamente per offrire una panoramica che parte dall’attualità per attraversare storia, commedia musicale, ironia e classici d’autore. Per adesso, continuo questa esperienza teatrale con amici e professionisti eccezionali che, ogni sera, fanno sognare rendendo più bella la realtà”.