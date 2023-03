Reggio Calabria – Carissimo 8 Marzo ti scrivo

Riceviamo e pubblichiamo nota di Nando Minnella L'”ALTRA META’ DEL CIELO” – Carissimo 8marzo ti scrivo…. Trentamila anni fa non c’era ancora un Dio. Dopo un po’ di millenni venne un tempo in cui il primo Dio fu una femmina, la Dea Madre e i suoi culti… Poi il “governo matriarcale” finì, le intolleranti religioni monoteiste introdussero la “mistica del prepuzio”, la dittatura del maschio, presentate come il portato dell’ispirazione divina,che sanciva il potere e il primato dell”uomo sulla donna, nata dalla sua costola, da usare, possedere, ritenuta subordinata, “agente del peccato originale”, incarnazione della tentazione, con la “sua immondizia del mestruo”. Il corpo della donna divenne un campo di battaglia in cui padri, mariti, Chiesa, Stato, si contendevano le spoglie, cioè “la proprietà” che transitava negli ambiti sia parentali(dal padre al marito) sia sociali. Si diceva che il corpo era il portale d’accesso del demonio: la vagina, la bocca, il culo, i capezzoli, i seni, erano i punti da cui gli spiriti maligni potevano intrufolarsi, penetrare… Poverina,non aveva neppure un’anima, come gli Indigeni! Era la “rivoluzione del…fallo”. Il pene diventa così il deus ex macchina, simbolo, centro di privilegi,tutto ciò da cui tutto nasce e si sviluppa, occultando invano il fatto che siamo usciti dalle vagine… Prende piede il sistema maschiocentrico, “testeronico” e la “disciplina del soggetto”- per dirla con Michel Foucault – in cui s’inseriscono gli esseri umani in uno schema sessuale, sociale, ecc., con gerarchie e poteri, con la sottomissione delle donne al potere del maschio (a capo di una società di controllo, basata su proprietà, produzione, profitto), sotto quel metaforico “tetto di cristallo” che incombe minaccioso sulle loro teste impedendo loro di volare. Storicamente alle donne, è pleonastico ricordarlo, erano stati assegnati come propri, gli scenari privati delle strutture parentali e della riproduzione, emarginandole dagli accessi alla sfera della parola pubblica, politica, culturale, economica, religiosa, artistica. La violenza dell’esclusione è, in ultima analisi, il corrispettivo ideologico dell’eliminazione fisica. Le violenze e le discriminazioni contro le donne conservano queste radici, si nutrono della “libidine” del possesso, della non accettazione, del rifiuto dell’uguale, sono figlie del non rispetto dell'”altra metà del cielo”; ma anche dell’assenza di bellezza, della ineducazione in famiglia, nelle scuole, nella società patrialcal-cattocapitalista malata, diseguale, involuta, “svalorizzata” (ancorché tecnologizzata), dell’analfabetismo e alessitimia del maschio, oggi ancora più pericoloso perché in crisi estrema d’identità, privo di educazione sentimentale. Le donne sono l’altra metà del cielo…si deve crescere in umanità, rispetto e in uguaglianza, noi pantaloni! Oggi si aggira un 8 quasi senza memoria, istituzional-retorico,“ ignorante & mimosizzato”, da gineceo? mercificato,“selfista”-consumista- goduria di fiorai, ristoratori, gestori di telefonia, bottegai, pub trendy… _Il Femminismo non fa rima con narcisismo, “velinarismo”, vetrinizzazione tele-festivaliera, donne-patriote al maschile, “mipiaciometro”nazional-popolare… _Scarpe rosse e braccia alzate in volo per afferrare il cielo – non molte invero! O non s’usano più?__Le donne sanno essere molte anime: compagne, amiche, mogli, sorelle, madri, muse ispiratrici, letterate, condottiere,artiste, scienziate, dolci“putas”_ Forse per questo, nasino a parte, ogni “regina delle emozioni”è del primo che impara l’ascolto dei suoi sguardi “diversi”.E ci fa un sogno insieme. Ora “pantaloni e gonne” brancolano a braccetto nel buio di questi “tempi liquidi”, digital-maniaci, virulenti, con la vita esposta in vetrina…Ogni giorno(tutti) perdiamo e conquistiamo qualcosa,ma i conti non tornano.Mai._ Buon 8marzo a chi festeggia che…Resistere, resistere, resistere. Lottare… O ci liberiamo tutti assieme o nessuno! Lei donna, carne della storia non scritta, che è identità e misura, diversità, campo, pascolo e madre terra… “ma anche Babilonia”(Simone de Beauvoir).