Reggio Calabria – Al Cilea pronti a sbarcare Sarcinelli e Paolantoni con “O…Tello o…Io”

di Grazia Candido – Probabilmente, se la vedesse Shakespeare ci riderebbe su ma soprattutto, ne apprezzerebbe l’ingegno e la buona scrittura di un vero “mattatore” del teatro, Francesco Paolantoni che, insieme a stimati fuoriclasse, ha realizzato una commedia piacevole e per nulla banale. ““, in scena al teatro “Francesco Cilea”, altro evento di punta della kermesse dell’Officina dell’Arte del direttore Peppe Piromalli, è il nuovo spettacolo del napoletano Paolantoni abile ad incastrare in due atti, tanti tragicomici eventi con un finale a sorpresa. Insieme ad uno dei protagonisti, l’istrionicocerchiamo di capire qualcosa in più su una pièce che regalerà al pubblico dello Stretto, quasi due ore di puro divertimento.“E’ una storia che racconta le disavventure di una compagnia amatoriale che, nel primo atto, è intenta a fare le prove di uno spettacolo che debutterà l’indomani sera e quindi, lo spettatore vedrà quello che accadrà prima del live, deliranti discussioni tra i vari attori, la disperazione per l’improvvisa assenza del protagonista e la soluzione di far interpretare la parte di Otello al regista stesso senza però, che quest’ultimo conosca il testo. Nella seconda parte, invece, si assisterà all’impietosa messa in scena di Otello con un finale che non posso svelare. Sono emozionato e pronto a riabbracciare l’amico Peppe Piromalli, il pubblico reggino, tutti voi dell’Oda e spero di essere all’altezza di questa nuova bella sfida. Però, credo di avere una buona carta da giocare”.“I meccanismi comici e l’interpretazione degli attori. Il cast, composto da me, Francesco Paolantoni, Arduino Speranza, Raffaele Esposito, Viola Forestiero, Felicia del Prete, è ben assortito. Sono tutti molto bravi, in scena c’è una bella sintonia e poi, Francesco sopporta le mie magagne. Stiamo girando il Paese da un po’ e per adesso, è andata bene ovunque. Spero che al pubblico del prestigiosissimo teatro Cilea piaccia questa storia ma soprattutto, trascorra con noi, qualche ora di puro svago”.“Intanto, si farebbe una risata e poi, ci sputerebbe in un occhio. Ovviamente, scherzo. Noi partiamo sempre dal grande amore per il teatro e per i grandi testi come quelli di Shakespeare. La pièce scritta da Francesco Paolantoni che, come me, ha una grande formazione teatrale e conosce perfettamente il mondo scespiriano e i meccanismi scenici, è caratterizzata da una scrittura ispirata alla commedia dell’arte e tratta il tema della gelosia, sentimento che, solitamente, tende a rovinare i rapporti umani. E poi, a William piacerebbe tanto l’unione di un team e quella mia con Francesco con il quale ho lavorato per tanti anni insieme, poi la vita per diversi percorsi lavorativi ci ha diviso ma, oggi, siamo di nuovo sullo stesso palco, per regalare un sogno al pubblico”.“Il teatro è bello soprattutto, perché dura poco. A parte questa battuta, fare il teatro è un gioco stupendo e se lo facciamo insieme diventa qualcosa di unico. In questa commedia, è importante il lavoro fatto sulla scenografia: non è il solito salotto borghese, noi abbiamo stravolto tutto. Si inizia, nel primo atto, con una scena coloratissima per poi, passare al secondo, ad una scena shakespeariana che vi lascerà senza fiato. E poi, si ride molto e Francesco è in una forma strepitosa. Non potete perdervi questo incredibile spettacolo, si arrabbierebbe anche Shakespeare”.