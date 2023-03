Reggina: deferimento in arrivo, con un altro elemento da considerare

La notizia sta rimbalzando da sabato sera sul web ed è stata confermata stamattina dai maggiori quotidiani sportivi nazionali. Gli accertamenti della Covisoc sulla situazione economico-finanziaria della Reggina sono terminati e si attende che nei prossimi giorni arrivi il deferimento della società da parte della Procura Federale.

Il club, a quel punto, dovrà difendersi da una possibile sanzione per le irregolarità che gli vengono constatate a livello sportivo. Tutti ormai sanno che la Reggina ha in corso una procedura di concordato con il Tribunale per chiarire in maniera definitiva la questione debitoria. Il congelamento dei conti (escluse le spese correnti) non ha consentito di rispettare le scadenze federali relative a tasse e contributi del 16 febbraio e del 16 marzo (ci sarà nuovo procedimento).

In queste ore si parla del fatto che ci sarebbero degli stipendi non pagati nel calderone del deferimento. In base, però, a quanto emerge non si tratta di emolumenti degli attuali calciatori amaranto. Tradotto: i calciatori continuano a prendere regolarmente gli stipendi.

I mancati pagamenti riguardano calciatori che non fanno più parte della rosa e per i quali non ci sarebbe stata autorizzazione a pagare le spettanze, non essendo ritenute spese correnti.

Secondo la Gazzetta dello Sport La Reggina per questo bimestre rischia fino a 4 punti di penalizzazione per la sola scadenza del 16 febbraio, in attesa dei provvedimenti del 16 marzo.

La Reggina, ovviamente, ritiene di non dover prendere neanche un punto di penalizzazione, essendo in corso una procedura prevista dalle norme giuridiche (attualmente caratterizzata da un vuoto normativo nell’ordinamento sportivo).