Marina di Gioiosa Jonica: il Comune e Confcommercio assieme per sostenere le imprese

Giubilo, sarà possibile ricevere da remoto o in presenza informazioni e assistenza per l’avvio di nuove attività commerciali, check-up di impresa con analisi situazione finanziaria e consulenza bancaria, finanza agevolata, opportunità su bandi della Regione Calabria e della Camera di Commercio, supporto per servizi di e-commerce per rafforzare il negozio o l’attività produttiva; supporto per richieste di finanziamenti e contributi per l’impresa; formazione per abilitazioni e adempimenti; attivazione di una Newsletter di informazioni utili.

Proprio all’assessore Romeo, di ritorno dalla prestigiosa esperienza a Bruxelles come referente del progetto BELC “Costruire l’Europa con gli amministratori locali” si deve il merito di avere fortemente voluto rafforzare e formalizzare la collaborazione con Confcommercio. “Lo Sportello Impresa rappresenterà un punto di riferimento per commercianti, professionisti e imprenditori che operano nel nostro territorio – dichiara l’assessore Romeo – e la collaborazione fra amministrazione comunale e Confcommercio sarà certamente utile a dare risposte concrete e tangibili alle realtà economiche locali.

Lo sportello contribuirà a mantenere alta la qualità del servizio non solo economico ma anche sociale di quei piccoli commercianti che sono un punto di riferimento per i cittadini del nostro territorio”.

“Ringraziamo l’amministrazione comunale per l’opportunità che offre alle imprese del territorio di avvalersi di servizi orientati alle loro specifiche esigenze – afferma il presidente di Confcommercio Lorenzo Labate. Il mondo è cambiato e oggi gli imprenditori chiedono risposte immediate, puntuali e convincenti. Come Associazione di commercianti ci stiamo evolvendo in questa direzione potendo contare sul know how e sul supporto del mondo Confcommercio a livello nazionale”.

“Il nostro obiettivo – conclude il direttore Fabio Giubilo – oltre alle informazioni ed ai servizi, è di mettere a disposizione di imprenditori, commercianti, professionisti, un punto di ascolto delle esigenze e delle proposte, al fine di attivare iniziative di supporto alle attività economiche. Un nostro operatore è già attivo sul territorio ed effettuerà un primo incontro per individuare la consulenza specialistica utile alla quale indirizzare il commerciante previo appuntamento allo 0965.330853 o direttamente in municipio”.