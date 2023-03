Immigrazione, Fisascat e Cisl Reggio sottoscrivono protocollo con Anolf

È stato sottoscritto ieri nella Cisl di Reggio Calabria, alla presenza della Segreteria territoriale, il protocollo d’intesa tra Fisascat Cisl e Anolf Città metropolitana finalizzato ad attivare servizi e tutele a favore dei lavoratori stranieri nei settori del terziario, turismo e dei servizi e proteso anche all’emersione del lavoro irregolare, nero e all’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Un impegno comune che intende ricorrere e valorizzare anche gli strumenti della Bilateralità contrattuale a favore dell’integrazione, della formazione e dell’occupabilità. Tra le prospettive un sistema di incontro tra domanda e offerta basato su liste di collocamento e l’avvio di attività formative per l’insegnamento della lingua e cultura italiana, corsi sulla sicurezza e l’igiene alimentare (HACCP) e iniziative socio-assistenziali, anche in relazione ai Fondi di Previdenza Complementare ed Assistenza Integrativa

Soddisfatto il Segretario Reggente della Fisascat di Reggio Calabria Fortunato Lo Papa: “I lavoratori stranieri, comunitari e non, nei settori del terziario e del commercio sono in crescita. Non possiamo che impegnarci in quelle politiche attive tese a sviluppare e favorire la loro integrazione e la piena partecipazione alla vita economica e sociale delle nostre comunità, lavorando su clandestinità, precarietà, lavoro irregolare, lavoro nero e conseguente mancanza di sicurezza nei luoghi di lavoro”.