Il Comune di Santo Stefano in Aspromonte forma gli OSS

Il comune di Santo Stefano in Aspromonte, nell’insieme delle sue attività, si fa anche promotore di corsi di formazione. Nella giornata di ieri, infatti, presso la sala del consiglio comunale si è tenuta la consegna degli attestati conseguiti dagli OSS. Tutto normale, se non fosse che l’intero percorso formativo, teorico e pratico, è stato finanziato dall’amministrazione comunale per i quasi 50 iscritti che, da un anno a questa parte, hanno intrapreso il percorso. Un gran bel connubio tra il comune di Santo Stefano e la Byte Sud di Reggio Calabria, il cui dirigente Mario La Russa si dice entusiasta di questo progetto per la costanza e la determinazione dell’amministrazione nel portare a termine la formazione degli iscritti e per la lungimiranza degli amministratori.

“Siamo orgogliosi di essere creatori di opportunità per i nostri concittadini, e non solo” dichiara il sindaco Malara, il quale esprime l’importanza di questo progetto che ha consentito agli iscritti di poter avere, in un prossimo futuro, uno sviluppo occupazionale sul territorio ed in maniera interamente gratuita per gli stessi. Dunque, una lodevole iniziativa se si pensa, tra le altre cose, che quello di Santo Stefano è l’unico tra i comuni calabresi ad aver rilanciato un progetto di formazione per i cittadini i cui costi sono a carico del bilancio comunale. La cerimonia di consegna degli attestati si svolge, pertanto, tra l’entusiasmo e la gratitudine dei presenti i quali, a partire da domani, avranno un tassello in più nel loro bagaglio culturale grazie ad un’amministrazione che segue a 360 gradi la crescita personale della propria comunità.