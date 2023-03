Gli allievi del Nautico di Roccella Jonica in visita alla Capitaneria di Porto di Gioia Tauro

Nell’ambito dell’ormai consolidata collaborazione con gli istituti scolastici del territorio, la Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Gioia Tauro ha ricevuto due nutrite rappresentanze di studenti dell’Istituto di istruzione superiore “P. Mazzone” – indirizzo “Trasporti e logistica” (ex Nautico) di Roccella Jonica.

Dopo una introduzione sulle più importanti funzioni istituzionali del Corpo, personale specializzato dell’Autorità marittima ha illustrato agli studenti le molteplici attività quotidianamente poste in essere in uno scalo portuale di rilievo internazionale come quello gioiese.

Gli studenti, potenziali futuri Ufficiali di navigazione, hanno mostrato particolare interesse sulle tematiche relative alla sicurezza della navigazione, anche in ragione dei “giganti del mare” che approdano quotidianamente in porto.

Si è poi approfondita – anche in maniera simulata – la concreta gestione delle merci pericolose trasportate tramite container: è stato mostrato il processo di analisi e valutazione (cosiddetta “analisi del rischio”) che consente al personale della Capitaneria di porto di autorizzare – o meno – l’imbarco e lo sbarco delle merci pericolose in funzione della categoria e delle ulteriori prescrizioni applicabili.

Materia di sicuro interesse per i “marinai del domani”, e che si lega inevitabilmente anche con la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema marino su cui la Guardia Costiera è tradizionalmente e costantemente impegnata al fine di prevenire ogni possibile rischio.