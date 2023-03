650 migranti a Roccella Jonica, il sindaco ZIto:”Hanno passato la notte sulla banchina”

Le dichiarazioni del sindaco di Roccella Jonica Vittorio Zito:

Stanotte sono arrivati in porto 650 migranti. Su un peschereccio che non è stato intercettato, e che non sia successo nulla è un vero miracolo.

Hanno passato la notte e metà mattina sulla banchina. In centinaia sono stati poi sistemati in strutture messe a disposizione dai comuni di Stilo, Caulonia, Siderno e Ardore.

Nessuno dei miei colleghi e nessuna di quelle comunità era tenuto a farlo. È una bella lezione di cooperazione tra istituzioni e comunità nel segno della solidarietà.

150 migranti sono stati sistemati nel nostro Palazzetto e per questo chiedo pazienza ai bambini e ai ragazzi che lo usano.

È stata una notte e un giorno molto duro. Grazie ad ognuno e a tutti quelli che hanno permesso di gestire questa grave emergenza.