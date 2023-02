Reggio Calabria, Siclari: “Piazza De Nava, battaglia di democrazia”

Il pensiero unico dominante non riesce a sfiorare nemmeno da lontano Reggio Sette Punto Zero e gli attivi componenti di un gruppo che si è sempre distinto per l’impegno profuso a piene mani a difesa del territorio metropolitano reggino. E da buoni anticonformisti e fuori dall’ipocrisia non possiamo che dire la nostra opinione su una vicenda, quella di Piazza De Nava, che sta interessando l’opinione pubblica cittadina; pertanto, in questa ottica di sincerità non possiamo sottacere le criticità che riscontriamo nell’attuale assetto di quella che dovrebbe essere lo spazio più importante dal punto di vista turistico: la pavimentazione è evidentemente di quart’ordine, i lampioni sono di fattura finto antico anni ’90 di installazione Falcomatà padre e le aiuole sono insignificanti e maldisposte. Quindi non salveremmo altro che certamente la statua con artistiche e belle fontane, la breve scalinata e se vogliamo i “tuboni” che la delimitano, risalenti al progetto originale. Tutto ciò per un sentimento di rispetto storico architettonico.

A ciò si aggiunga che, ad un breve giro del panorama mondiale, in nessuna città davanti all’attrazione turistica principale ci passano le auto con relativi parcheggi selvaggi che a Reggio, stante l’assoluta mancanza di controllo, costituiscono un vero problema. Per chi viaggia sarà semplice accorgersi che dappertutto sono predisposte isole pedonali, per dare modo ai turisti e all’organizzazione del flusso di fruire della struttura attraverso i suoi spazi esterni.

D’altra parte, va soggiunto che senza alcuna ombra di dubbio il progetto di rifacimento così come illustrato dal render e dai video che girano sui social network appare eccessivamente moderno e fuori contesto urbanistico e poco rispettoso dei suddetti parametri storici, cari anche a questa formazione politica.

Da ciò risulta evidente l’assoluta buonafede e la mancanza di partigianeria alcuna che sostiene la difesa comunque delle legittime proteste di quei cittadini singoli o associati che invece hanno a cuore le sorti dell’attuale assetto della piazza dall’aggressione istituzionale perpetrata con una prepotenza amministrativa e politica che non ha precedenti a Reggio.

In barba alla sbandierata favola di apertura alla comunità in termini di partecipazione e trasparenza che questi signori della sinistra hanno raccontato ai reggini, vanno avanti a testa bassa senza ascoltare nessuno, senza la minima concertazione, senza nemmeno provare ad aprire un dibattito, allacciare un dialogo con i tanti reggini affezionati a questa piazza che manifestavano il loro disappunto e oggi restano disgustati dalla assoluta mancanza di rispetto per la titolarità della cosa pubblica, la quale, non dimentichiamolo mai, resta sempre in capo alla cittadinanza.

A cio si aggiunga che questa stessa cittadinanza, seppur con un atto di vero masochismo, ha votato direttamente ed eletto un Sindaco che oggi, a causa di disavventure giudiziarie, non è più al governo della città, la quale viene amministrata (si fa per dire) da facenti funzioni e vice vari senza una vera