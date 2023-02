Reggio Calabria – “Non ci resta che ridere” colpisce al cuore e strappa tanti sorrisi

di Grazia Candido – “Quando entri in questo teatro, si sente subito che c’è un rapporto umano forte, c’è amore per l’arte, si respira la professionalità di chi sa e vuole fare questo mestiere”.

Commenta così, a fine serata, l’attore Francesco Procopio protagonista insieme agli interpreti Enzo Casertano, Giuseppe Cantore e Loredana Piedimonte dell’esilarante pièce “Non ci resta che ridere”, andata in scena ieri al teatro “Cilea”, evento inserito nella kermesse artistica dell’Oda di Peppe Piromalli.

Un quartetto di professionisti che riesce, sin dal primo atto, a riempire la scena ricoprendo i vuoti scenografici con la puntuale presenza fisica e una verve pungente ma mai volgare.

Soggetti diversi tra di loro che non hanno paura di mostrare i pregi e difetti di esseri umani ma anche, quella voglia di riscatto ricercata dal bonaccione Umberto (Enzo Casertano), dal seduttore Federico (Francesco Procopio), dalla bella e tradita Sara (Loredana Piedimonte) e dall’eccentrico Brando (Giuseppe Cantore).

Sarà proprio quest’ultimo a risollevare le sorti, soprattutto economiche, degli ex amici che, per necessità, scelgono di fare una reunion del gruppo comico molto famoso negli anni ’90 ma scioltosi a causa di una vicenda amorosa che ha rotto gli equilibri tra due componenti.

Al pubblico piace molto l’umorismo partenopeo caratterizzato da battute in dialetto napoletano che strappano continui applausi e risate in sala. Sono proprio le simpatiche e travolgenti gag, come quella del povero Umberto che si spaccia per malato grave costretto a girare su una sedia a rotelle solo per raggiungere l’obiettivo, a mettere in luce non solo il lato altruistico di Federico ma anche, la bravura di un team eccellente che possiede una naturalezza umana e attoriale rara a vedersi sulla scena nostrana.

Dialoghi brillanti e umorismo graffiante sono gli ingredienti che determinano il successo della commedia i cui protagonisti vivono intrecci tragicomici che evidenziano un’ampia gamma di sentimenti dietro i quali si nasconde una grande umanità.

E in quell’ambiguità di emozioni e azioni di persone che, purtroppo, violano la “sacra amicizia”, un eccellente poker di attori rivela la fragilità e l’inadeguatezza del vivere ma anche, un bisogno inappagato d’amore.

E’ sicuramente un teatro di qualità e di impegno che piace al pubblico sorpreso dai dialoghi brillanti e dalle situazioni paradossali che rendono la storia irresistibilmente e involontariamente comica. Ma quello che attrae di più, è l’intensità dell’amore degli attori verso ciò che fanno e trasmettono.

La bravura di Francesco, Giuseppe, Loredana ed Enzo risulta così perentoria da riuscire a coinvolgere e divertire tutti catturandone l’attenzione e l’interesse fino agli inevitabili applausi finali. Questa è la dimostrazione e lo sa bene anche il direttore artistico dell’Officina dell’Arte Peppe Piromalli che, se lo si vuole davvero, con il cuore e la passione, si possono raggiungere risultati straordinari.