Reggio Calabria – Neve a Gambarie: tutte le info per il weekend

Dopo la scorsa bellissima domenica che ha fatto registrare la presenza di diverse migliaia di turisti che a Gambarie hanno avuto la possibilità di divertirsi con la Dama Bianca anche grazie al servizio tra gli altri dei Volontari del Gruppo Comunale della Protezione Civile di Santo Stefano in Aspromonte; Il Comune e gli Operatori di Gambarie si preparano ad accogliere altrettante gente Domenica 5 Febbraio.

Ad attendere I numerosi turistici, le intramontabili piste Azzurra e Telese sempre aperte e sempre gremite da grandi e piccini ed anche la sciovia Mareneve ed il frequentatissimo campo scuola con il suo tapis roulant.

Novità della settimana sarà l apertura anche della pista Nino Martino fino all’ intermedia, tanto attesa e tanto gradita dai moltissimi sciatori frequentatori del Comprensorio di Gambarie e la riapertura .

Altra novità della settimana sarà la possibilità di comprare gli sky pass anche in alcuni punti vendita della città, che al momento sono Acitur in via De Nava e Sport Word in via Pio XI in tal modo si potra’ sopperire alle lunghe file che nel fine settimana si potrebbero trovare nella biglietteria locale.

E’ confermata la disponibilità per gli appassionati sciatori dei 4 minibus per il trasporto da piazza Mangeruca sino alla partenza della Telese ed i posti auto per il parcheggio degli autoveicoli lungo il rettilineo di Cucullaro con la navetta che poi condurrà I pedoni fino al centro di Gambarie.

Riconfermato, inoltre, l’irrinunciabile SNOW BUS, che garantisce, anche agli adulti ma soprattutto a tantissimi Ragazzi la possibilità di visitare la rinomata località turistica per un’intera giornata grazie al servizio di trasporto Atam con partenza da Reggio Calabria alle ore 7.30 e ritorno da Gambarie alle ore 16.00.

Ed ancora, a quanto programmato direttamente dal sindaco Francesco Malara, si aggiungono sempre in collaborazione con l’ Amministrazione Comunale di Santo Stefano in Aspromonte le attrattive proposte dalle Associazioni, a cominciare dalla Snow Family con l Apre’Sky organizzato per Domenica alle ore 12.30 direttamente al Rifugio sulla Pista Azzurra; per continuare con AspromonteWild con il graditissimo ritorno della Ciaspolata aperta a tutti ( esperti e principianti) i veri amanti della natura che insieme alla GranFondo dell’ Aspromonte ( per gli sportivi dello sci nordico) partirà Domenica 5 febbraio alle ore 09.30 da Piazza Mangeruca

Ma non è tutto, vera chicca della settimana “UNA FINESTRA SUL MARE” la nuova web cam del comune di Santo Stefano in Aspromonte attraverso la quale poter godere, in tempo reale, del tour panoramico suggestivo guardando da Gambarie lo Stretto di Messina, le Isole Eolie e l’ Etna che è raggiungibile dall apposito link posto sul sito: https://www.comune.santostefanoinaspromonte.rc.it/hh/index.php .