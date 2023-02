Reggio Calabria – “Il Piano Strategico per la PAC 2023/2027”: seminario promosso da Confagricoltura

“Meno risorse e maggiori vincoli” è la sintesi di quanto emerso dal seminario “Il Piano Strategico Nazionale per la PAC 2023 / 2027 – Le scelte e le opportunità per le imprese agricole” organizzato da Confagricoltura Reggio Calabria con il patrocinio dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Pierpaolo Zavettieri nella sala Convegni Access Point del Comune di Roghudi.

I lavori, dell’importante seminario informativo, sono stati introdotti dal Direttore di Confagricoltura Reggio Calabria Diego Suraci, il quale nel salutare i numerosi imprenditori agricoli e zootecnici presenti, ha voluto evidenziare quanto sia fondamentale, soprattutto in questa delicata fase di cambiamento, il ruolo dell’ Organizzazione Agricola nel fornire ai propori assistiti una corretta e puntuale assistenza tecnica e puntuali informazioni sul nuovo modello della PAC (Politica Agricola Comune).

Nel suo saluto istituzionale, il Sindaco di Roghudi Pierpaolo Zavettieri, ha messo in evidenza il ruolo strategico che il comparto agricolo rappresenta nel tessuto sociale ed economico dell’area grecanica ed ha ringraziato la dirigenza di Confagricoltura Reggio Calabria per il rapporto di condivisione e collaborazione instaurato negli ultimi anni e che ha come obiettivo comune la valorizzazione del territorio e la sinergia fra professionalità tecniche e amministrative per lo sviluppo di attività orientate alla tutela e crescita del bene pubblico in un territorio a grande vocazione agricola e turistica.

Il Presidente di Confagricoltura Reggio Calabria, Giuseppe Canale, ha espresso il suo apprezzamento nei confronti dell’ ammistrazione comunale di Roghudi per la disponibilità e l’attenzione mostrata verso il comparto agricolo in generale e per questa tematica in particolare che rappresenta il futuro dell’agricoltura per i prossimi 5 anni. Nel concludere il proprio intervento Canale ha sottolineato l’ottimo lavoro che stanno portando avanti i tecnici e gli operatori della struttura di Confagricoltura finalizzato a fornire la giusta consulenza e informazione alle imprese agricole del territorio metropolitano.

Ad entrare nel vivo del seminario la responsabile dell’uffico Tecnico di Confagricoltura Calabria, Daniela Simeone, la quale ha illustrato le novità e le misure previste nel Piano Strategico per la Politica Agricola Comune (PAC) in particolare:l’introduzione degli eco-schemi, la condizionalità rafforzata e la condizionalità sociale che rappresentano in assoluto le sfide più importanti per le imprese agricole.

Nel suo puntuale e preciso intervento il responsabile dell’ufficio tecnico di Confagricoltura Calabria, ha fornito interessanti spunti di riflessione sulle opportunità che la stessa riforma potrebbe riservare adottando un’attenta analisi economica – aziendale.

A seguire la relazione tecnica del Responsabile centro – sud di GAA (Gestione Assicurazioni Agricole) di Confagricoltura, Enzo Cerone, il quale ha illustrato con chiarezza il nuovo Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA 2023) che definisce in tutte le sue aritcolazioni il sitema delle assicurazioni agevolate in agricoltura ed il nuovo Fondo mutualistico nazionale AGRICAT nell’ambito della struttura del Piano strategico della Pac 2023-2027. Il Responsabile di GAA ha rimarcato come il fondo prevede una copertura mutualistica di base per tutte le aziende agricole che percepiscono pagamenti diretti contro i danni alle produzioni causati da eventi avversi di natura catastrofale. A conclusione della puntuale e precisa relazione tecnica Cerone ha tenuto a rimancare l’importanza delle assicurazioni agevolate soprattutto per quelle colture più remunerative quali il Bergamotto, che rappresenta il vero valore aggiunto della fascia jonica reggina.

Il Direttore di Confagricoltura Calabria Angelo Politi si è soffermato sulle misure dello sviluppo rurale (II° pilastro della PAC) in particolare su quali saranno le azioni che la Regione Calabria ha deciso di attivare (40 azioni su 76 previste dal Piano Nazionale) nonchè sulle risorse per ogni singola misura ed i premi per gli interventi a superficie (biologico, integrato, indennità compensative, etc.) e per le misure strutturali. (investimenti, trasfomazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, forestazione, formazione, etc.)