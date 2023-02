Reggio Calabria, gli ospiti del Centro Armonia ridanno decoro a Vico Ferruccio

Volere è potere. È con questo mantra in testa che gli ospiti del Centro diurno Armonia di Reggio Calabria si sono rimboccati le maniche per dare decoro alle zone antistanti la struttura in cui quotidianamente svolgono le loro attività.

Gli ospiti del Centro Armonia ridanno decoro a Vico Ferruccio

Un esempio di civiltà, cittadinanza attiva e soprattutto impegno per la società. È questo che gli ospiti di Armonia hanno voluto dimostrare con la cura del verde in una zona, come molte altre in città, in cui purtroppo, a far da padrona è l’incuria.

La zona in questione è quella di via Laboccetta vico Ferruccio, nel quartiere di Modena. Proprio qui, qualche giorno fa, è avvenuta l’opera di pulizia a cura di alcuni frequentatori del centro psichiatrico, con l’aiuto ed il sostegno degli operatori.

Non solo, dunque, laboratori cognitivi, di psicoterapia, dedicati al mondo del lavoro e della cultura. Il centro della Coop. L. Nocera, che ha dopo riaperto le sue porte ai cittadini, promuove iniziative per il “bene comune”.

Nonostante la bellezza del gesto, però, a pochissimi passi di distanza, permane la carcassa di un’auto bruciata, come promemoria di quanto, a volte, l’impegno da parte dei cittadini può arrivare solo fino ad un certo punto.

Gli ospiti del centro, adesso che la strada è stata ripulita da erbacce e sporcizia, sperano di poter vedere al più presto rimossa anche la vettura date alle fiamme che campeggia di fronte l’ingresso di Armonia da tempo, per poter finalmente godere di un degno biglietto da visita a quello che è un servizio essenziale per la città.