Reggio Calabria – Consegnati i lavori di riqualificazione della Piscina comunale

Sono stati consegnati, questa mattina, i lavori di riqualificazione della piscina comunale, un intervento che andrà a riorganizzare l’area del Piazzale della Pace con la nascita di un nuovo polo sportivo nella zona sud della città. L’investimento, per un totale di 5 milioni di euro, è frutto della collaborazione fra il Comune ed il Coni nazionale e regionale che ha consentito la destinazione di un finanziamento dal fondo “Sport e Periferie”, attraverso la società dello Stato “Sport e Salute”.

«E’ un bel giorno per Reggio ed i reggini», hanno commentato l’assessore ai Lavori pubblici, Rocco Albanese, ed il consigliere comunale delegato a Sport ed Edilizia sportiva, Giovanni Latella, nell’affidare alla ditta assegnataria un’area che, per il prossimo anno e mezzo, sarà cantiere. Per l’occasione, erano presenti anche Walter Malacrino, direttore regionale di “Sport e Salute”, ed Antonello Scaiola, presidente del Comitato italiano paraolimpico Calabria.

«Continua il percorso avviato dal sindaco Giuseppe Falcomatà – hanno ricordato Albanese e Latella – che, nelle proprie linee di mandato, ha previsto lo sviluppo e la crescita delle pratiche sportive attraverso la realizzazione e l’ampliamento di impianti all’avanguardia. La nuova piscina comunale, infatti, andrà ad aggiungersi a quella già esistente a Parco Caserta, offrendo maggiori possibilità a quanti amano le discipline legate al nuoto».

«L’attività di cantiere – hanno precisato l’assessore ed il consigliere delegato – proseguirà con la demolizione dei manufatti presenti per consentire la successiva riqualificazione dell’intero impianto sportivo che prevede, fra le altre cose, la rigenerazione della vasca coperta e delle strutture di servizio e di supporto. Nelle fasi successive alla consegna, vigileremo affinché vengano rispettati i tempi e le modalità di realizzazione dei lavori».

Nel ringraziare i vertici di Sport e Salute, nella persona del direttore regionale Walter Malacrino, i presidenti del Coni nazionale e regionale, Giovanni Malagò e Maurizio Condipodero, ed il sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti, l’assessore Albanese ed il consigliere Latella si sono detti «felici per l’avvio di una fase delicata e molto importante per il sistema sportivo cittadino».

«Il territorio – hanno affermato – attende da tantissimi anni il restyling di un’opera che ha segnato la storia di molti atleti ed appassionati. Ridiamo vigore, dunque, ad un comparto che, giustamente, attendeva risposte precise e che, nella piscina comunale, riconosce un autentico punto di riferimento».