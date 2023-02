Reggio Calabria, Castorina: “Al via programma organico per manutenzione torrenti”

L’accordo quadro siglato dal Comune di Reggio Calabria in relazione alla manutenzione dei torrenti per un impegno di spesa che si aggira intorno ai 300.000 euro da utilizzare entro giugno rientra all’interno delle attività che ha programmato l’amministrazione comunale guidata da Giuseppe Falcomatà e che oggi hanno compimento grazie all’impulso positivo da parte del settore dei Lavori Pubblici – ad annunciarlo è il Consigliere Comunale di Reggio Calabria e componente della Direzione Nazionale del Pd Antonino Castorina.

Le misure in programma che partono dal torrente Calopinace e proseguiranno con una serie di interventi sul Torrente Annunziata , sul Torrente Malavenda nella zona di Pentimele e nel Torrente Menga vanno a risolvere tutta una serie di criticità che si portano avanti da troppo tempo e che andavano risolte con imminenza – queste le dichiarazioni dell’Avv. Antonino Castorina Consigliere Comunale del Partito Democratico.

Se questi sono gli interventi di immediata esecutività, anche alla luce di finanziamenti specifici sono in programma anche altri interventi, prosegue Castorina, su valloni minori presenti nella zona di Pellaro ed 11 milioni di euro per la pulizia totale di sei fiumare i cui interventi sono in fase di progettazione.

Con queste somme disponibili prosegue Castorina l’amministrazione comunale potrà rendere tangibile il suo intervento con l’esecuzione di opere importanti sul torrente Menga, nella parte a valle sopra la ferrovia, e ancora su Valanidi e Annunziata per poi risolvere le criticità ataviche sui torrenti Gallico e Armo e su corsi minori come Scaccioti, Bandiera, Scalone, Gullina ad Archi.

Proseguirà il nostro impegno tra le gente e nei territori conclude Castorina consapevole che i fatti sono più di mille parole.