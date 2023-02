Reggio Calabria – Al via le riprese di una serie televisiva: divieti di sosta e modifiche alla circolazione

In relazione alla produzione cinematografica nazionale che realizzerà una Serie televisiva a Reggio Calabria, le cui riprese si svolgeranno a decorrere dal 20 febbraio 2023 e sino al 20 marzo 2023, si comunicano alcune informazioni di servizio utili alla cittadinanza.

Saranno interessate diverse aree pubbliche cittadine e, in particolare, sono previsti allestimenti di set cinematografici nelle aree della spiaggia di San Gregorio, del Cineteatro Arena Lido di via Giunchi, del Lido Comunale, della Scalinata del Waterfront, della via Marina bassa, del Porto e della zona di Pentimele.

Nella prima settimana di riprese, alcune delle zone sopra indicate, al fine di consentire le operazione necessarie all’allestimento dei set ed allo svolgimento delle riprese, saranno oggetto di divieti di circolazione e/o di sosta che verranno preventivamente comunicati mediante affissione di apposita segnaletica previa adozione delle relative ordinanze .

Le aree da interdire alla circolazione verranno concordate nel dettaglio di settimana in settimana tra la produzione e l’ufficio circolazione e traffico del comune.

Già nella giornata del 20 febbraio 2023, sono previste:

1) In via del Torrione tratto compreso tra via Fata Morgana e via Giudecca

dalle ore 05,00 alle ore 13,00 del 20/02/2023: interdizione al transito veicolare e divieto di sosta con zona rimozione ambo i lati.

Percorso alternativo via Osanna- Via Filippini, via Giulia; i mezzi ATAM a partire dalle ore 08.30 sino alle ore 13.00 seguiranno il seguente percorso alternativo via S. Francesco da Paola, via G. Pepe Via Matteotti

2) in via S. Giuseppe tratto compreso tra via Sila e via Taranto

dalle ore 05,00 alle ore 19,00 del 20/02/2023: interdizione al transito veicolare in ambo i sensi di marcia

dalle 00.01 alle 22.00 del 20.02.2022: divieto di sosta con zona rimozione ambo i lati

i mezzi ATAM a partire dalle ore 07.30 sino alle ore 19.00 seguiranno il seguente percorso alternativo viale Aldo Moro, via Gebbione, viale Calabria

3) in via S. Giuseppe Tratto compreso tra via Sila e viale Calabria

dalle 00.01 alle 22.00 del 20.02.2022: divieto di sosta con zona rimozione ambo i lati

4) in via Sbarre inferiori Ina Casa intersezione con via Cassino

dalle 00.01 alle 22.00 del 20.02.2022: divieto di sosta con zona rimozione ambo i lati

5) in via Trav. I Ina casa tratto compreso tra via S. Giuseppe , via Cassino e via Paolo Suraci alt. Civ. 21

dalle 00.01 alle 22.00 del 20.02.2022: divieto di sosta con zona rimozione ambo i lati

6) in via Micene tratto compreso tra via Ipponio e via S. Giuseppe

Dalle Ore 05,00 alle Ore 19,00 Del 20/02/2023: interdizione al transito veicolare in ambo i sensi di marcia

dalle 00.01 alle 22.00 del 20.02.2022: divieto di sosta con zona rimozione ambo i lati

7) in via Sila tratto compreso tra via Ipponio e via S. Giuseppe

Dalle Ore 05,00 alle Ore 19,00 Del 20/02/2023: interdizione al transito veicolare in ambo i sensi di marcia

Nelle giornate del 21 e 22 febbraio saranno interessate da ordinanza di divieto di sosta dalle ore 00:01 del 21 Febbraio 2023 alle ore 22:00 del 22 Febbraio 2023 il tratto di Via Ravagnese Superiore dal civico 156A al civico 158B e la Via Giuseppe Valentino, fronte Circoscrizione 13 Ravagnese.

Nella giornata del 22 febbraio dalle ore 00:01 alle ore 22:00 saranno interessati da divieto di sosta il tratto di sottopassaggio ferroviario prolungamento di Via delle Industrie, ambo i lati di Via delle Industrie a partire da Via Nazionale S. Gregorio e lo slargo fronte Via Carrera S. Gregorio.

Nella giornata del 23 febbraio saranno interessate da divieto di sosta dalle ore 00:01 alle ore 22:00 le aree della piazza pedonale di Via Giunchi, fronte Cineteatro Arena Lido e dell’accesso al pedonale di Via Giunchi Entrata Sud

Nella giornata del 24 febbraio saranno interessate dal divieto di sosta dalle ore 00:01 alle ore 22:00 la Via Vincenzo Florio, la bretella di collegamento parallela a Via Vincenzo Florio, il tratto finale di Via Spiaggia Candeloro.

Sempre nella giornata del 24 febbraio è previsto un blocco temporaneo del traffico per il tempo strettamente necessario alle riprese nella fascia oraria compresa fra le ore ore 08:00 e le ore 20:00 su l’intera Via Candeloro e su Via Florio dal civico 1 al civico 13.

Nella giornata del 25 febbraio è previsto il divieto di sosta dalle ore 00:01 alle ore 22:00 su Via Vecchia Pentimele, lato destro del SUM, tra il civico 1 e il civico 40.

Seguiranno ulteriori dettagli a mano a mano che verrà concordato il programma delle attività con la produzione del film.