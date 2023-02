Lavori lungo il raccordo autostradale di Reggio Calabria: le info sulla viabilità

Per consentire gli interventi di manutenzione dei giunti di dilatazione lungo il Raccordo Autostradale di Reggio Calabria, si rendono necessarie limitazioni al transito.

Nel dettaglio, a partire da domani e fino a venerdì 10 marzo – ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi – lungo la Rampa di uscita dallo Svincolo Reggio Centro – Cedir sarà in vigore il restringimento della carreggiata nord in direzione Salerno, nel tratto compreso tra il km 3,500 e il km 3,700.

Inoltre, nel tratto di carreggiata interessato dalle lavorazioni, sarà in vigore il limite massimo di velocità di 30 km/h.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.