L’Avis comunale OdV di Reggio Calabria si riunisce in assemblea e discute delle nuove sfide europee

qualificato dalla presenza contestuale del presidente nazionale dell’Avis, Gianpietro Briola, e del direttore del centro nazionale Sangue, Vincenzo De Angelis. Un’occasione per discutere delle necessità del sistema Sangue del nostro Paese e del contribuito che il nostro impegno sul territorio può offrire. Da tempo siamo consapevoli della necessità di estendere la raccolta anche al plasma e per questo stiamo mettendo a punto la nostra organizzazione. L’esperienza ci ha insegnato quanto le sinergie tra istituzioni e associazioni, e quindi volontari, siano fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi e su quelle continueremo ad investire», ha sottolineato ancora il consigliere nazionale Avis, Mimmo Nisticò.



Il tema clou le convegno è stato trattato da Vincenzo De Angelis, direttore del centro Nazionale Sangue, originario di Brancaleone nel reggino.

«La sfida di oggi abbraccia anche la donazione di plasma, essenziale per la lavorazione e la produzione di farmaci salvavita, irriproducibili in laboratorio esattamente come il sangue. La Calabria può e deve crescere molto, contribuendo con le altre regioni al raggiungimento di quell’autosufficienza. Raccogliamo oggi 850mila chili di plasma. Per L’autosufficienza ne mancano 300mila chili. L’obiettivo è da raggiungere al più presto. Sarà così possibile non dover più importare plasma dagli Stati Uniti e tracciare strategie in grado di garantire salute e sicurezza», ha sottolineato il direttore del Centro Nazionale sangue, Vincenzo De Angelis.