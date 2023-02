La comunità ucraina ringrazia Reggio per la vicinanza. Incontro al Cedir con il Comitato delle associazioni

L

Tutto iniziò a Marzo dell’anno scorso, dopo lo scoppio della guerra, con un volantino

scritto in ucraino e messo in rete che offriva disponibilità di famiglie reggine ad

accogliere mamme e bambini profughi. Si sono avute subito le prime richieste e si è

creato un piccolo corridoio umanitario che ha fatto arrivare a Reggio diversi profughi.

E’ partita così una gara di solidarietà di tanti volontari che ha consentito tramite il

comitato che si è costituito, composto dalle parrocchie del Crocifisso, di

Sant’Agostino, degli Ottimati, da otto associazioni e coordinato dal Centro Agape, di

dare accoglienza a circa 30 nuclei familiari che sono stati seguiti fino a quando la

maggior parte di essi ha deciso di rientrare negli ultimi mesi in Ucraina per

ricongiungersi al marito che combatteva per la difesa del loro paese.

Ad un anno dallo scoppio della guerra il comitato guidato da don Marco Scordo, padre Sergio Sala e da

Lucia Lipari, ha consegnato nuove donazione e incontrato una rappresentanza della

comunità ucraina al Cedir dove è stato allestito un centro di raccolta per l’invio di beni

di prima necessità alla popolazione ucraina che è rimasta nel Paese e che è esposta ogni

giorno ai bombardamenti, al freddo, alla carenza di alimenti . Irina, referente della

comunità Ucraina a Reggio,ha sottolineato come la situazione in Ucraina è tesa e

pericolosa, infatti sono tutti con le borse già in mano per la paura di nuove invasioni

ma passato un anno, ha voluto ringraziare innanzitutto tutte le persone che ho

conosciuto, dichiarando che non si mai sentita sola, è stato un anno in cui abbiamo

trovato persone che ci hanno appoggiato, consigliato e aiutato in ogni cosa. Quindi un

grazie a tutta Reggio Calabria perché le persone si sono veramente impegnate a darci

una mano, chiamando e mandando messaggi chiedendo di cosa avessimo bisogno: è

una grande cosa essere uniti in una così brutta situazione.

Noi dobbiamo continuare

fino all’ultimo secondo qui, staremo sempre qui e non molleremo nemmeno per un

attimo. Infatti, tutti i sabati partiranno le spedizionie manderemo i beni negli

ospedali. In particolare ha voluto segnalare la situazione drammatica che stanno

vivendo 60 bimbi dai 0 ai 6 anni, purtroppo rimasti orfani, accolti in una scuola

dell’Ucraina, che si trovano privi di qualsiasi aiuto. Per loro si cercherà di

raccogliere più aiuti possibili ed ha chiesto al comitato di contribuire. Don Marco

Scordo a nome del comitato ha confermato la vicinanza al popolo ucraino vittima di

questa aggressione auspicando una pace giusta e duratura per la quale tutta la Chiesa

Italiana pregherà il dieci Marzo assieme a Papa Francesco.

Ha anche ringraziato

l’Arcivescovo Fortunato Morrone per la decisione di fare suonare le campane delle

Chiese della Diocesi, un gesto simbolico importante, un invito a pregare ed a

impegnarsi tutti di più per costruire pace e giustizia. Toccante è stata in conclusione la

visione di un video girato in Ucraina con le immagini della guerra che ha commosso e

ricordato alle tante donne ucraine presenti all’incontro le sofferenze dei loro mariti e

congiunti che lottano a rischio continuo della loro vita per la libertà del loro Paese.