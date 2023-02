Cake Star: la sfida delle pasticcerie di Reggio Calabria la vince Vincenzo Pennestrì di Sottozero

E’ Vincenzo Pennestrì della Cremeria Sottozero il miglior pasticcere di Reggio Calabria. Ad incoronare il presidente dell’Associazione Gelatieri Italiani à stata la dodicesima puntata della sesta stagione di “Cake Star: Pasticcerie in sfida 2023” in onda ieri sera su Real Time e dedicata alla città dello Stretto.

I giudici Damiano Carrara e Tommaso Foglia non hanno avuto dubbi ad assegnare i voti più alti al maestro Pennestrì in sfida con Melina Sarica di Dolce Capriccio e Luana Martino di All Black Cake Style. A trionfare, in particolare, è stata la creazione di Pennestrì denominata “Regium” in onore proprio a Reggio Calabria: una mousse al pistacchio con bavarese alla mandorla, sablè alle mandorle, culies di mandarino e bergamotto e glassa esterna al melograno. Per la realizzazione di questo dolce, disponibile presso Sottozero sia in formato torta che in monoporzione, sono state volutamente selezionate materie prime del territorio, veri e propri portabandiera come il bergamotto di Calabria di cui Vincenzo Pennestrì è anche Ambasciatore nel mondo.

“E’ un ulteriore riconoscimento che ci incoraggia sulla strada della qualità che perseguiamo per vocazione – commenta il maestro reggino -. Lo sforzo quotidiano è prima di tutto concentrato sulla ricerca e sull’ideazione di nuovi prodotti per soddisfare i gusti della clientela e le nuove tendenze della pasticceria. La vittoria di Cake Star è un tassello che premia la valorizzazione delle nostre eccellenze”.

About Sottozero e Vincenzo Pennestrì

Gelatiere dal 1992, Vincenzo Pennestrì è presidente dell’Associazione Gelatieri Italiani, Ambasciatore del gelato nel mondo, Ambasciatore del gusto, Ambasciatore del bergamotto di Calabria e Ambasciatore Pasticcere dell’Eccellenza Italiana (A.P.E.I.). E’ titolare della Cremeria Sottozero di Reggio Calabria, fondata dal padre Fortunato “Tito” Pennestrì. Proprio la passione e la volontà di emulare il genio del padre, fondatore del gelato artigianale italiano, ha spinto Vincenzo Pennestrì a seguirne le orme. Mediamente tra estate e inverno Cremeria Sottozero produce 900 chili di gelato al giorno. Il segreto? La scelta delle materie prime, a partire da quelle del territorio a chilometro zero nel rispetto dei principi della sostenibilità ambientale. La Cremeria Sottozero non è solo un luogo di vendita e somministrazione al pubblico: qui trovano casa i laboratori dedicati alla gelateria, alla pasticceria gelata, alla pasticceria tradizionale, dove nascono i grandi lievitati, e al trattamento naturale e alla tostatura, “una fabbrichetta delle materie prime” come la definisce Fortunato Pennestrì, riconoscendo al figlio Enzo di aver coronato un sogno.