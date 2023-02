Al via a Reggio Calabria le riprese della serie “Le avventure di Carlo Monterossi 2”

Dal 20 febbraio Reggio Calabria sarà set della serie “Le avventure di Carlo Monterossi 2”: inizieranno, infatti, lunedì prossimo le riprese in Calabria della seconda stagione. Prodotta da Palomar (“Il commissario Montalbano”, “Màkari”, “Braccialetti rossi”, “Studio Battaglia”, fino al recentissimo “Call my agent”) e sostenuta dalla Calabria Film Commission (attraverso il Bando per il sostegno alle produzioni audiovisive in Calabria – 2022), la serie vede protagonista uno dei più importanti attori del cinema italiano, Fabrizio Bentivoglio.

A dirigere la seconda stagione de “Le avventure di Carlo Monterossi” sarà Roan Johnson, regista, tra l’altro, della prima stagione e della serie di successo “I Delitti del BarLume” (prodotto sempre da Palomar), che lo scorso gennaio ha raggiunto il traguardo delle dieci stagioni.