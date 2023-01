Una calabrese tra i 14 italiani premiati dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane

C’è anche una calabrese tra i 14 italiani premiati dal Segretario

Generale dell’Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD) nell’ambito della Giornata

internazionale della Dogana. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito alla dott.ssa Raffaella

Pupo, responsabile del settore Dogane di ADM Calabria.

La lunga e significativa esperienza maturata in ambito doganale e il grande impegno profuso, da

ultimo, nella formazione del personale neoassunto sono le motivazioni che hanno consentito alla

funzionaria di fregiarsi della certificazione OMD.

Il tema della Giornata, non a caso, è stato “Formare la prossima generazione, promuovere una cultura di

condivisione delle conoscenze e orgoglio professionale nelle dogane” e tutti i premiati delle 180

amministrazioni doganali aderenti si sono particolarmente distinti nella trasmissione delle

conoscenze tecnico-giuridiche necessarie a comprendere la cruciale missione della Dogana nel

sempre più complesso scenario globale nonché del senso del dovere che muove le donne e gli

uomini dell’Agenzia a tutela della sicurezza commerciale e della salute dei cittadini.

La cerimonia di premiazione, avvenuta ieri in videoconferenza con la sede centrale dell’Agenzia

delle Dogane dei Monopoli a Roma, ha visto il dirigente dell’Ufficio Affari Generali di ADM

Calabria, dott. Rocco Carbone, consegnare il premio alla valente funzionaria “portabandiera di

una squadra che si è avvalsa di nuovi innesti, formati con dedizione e passione, risultati decisivi

nel processo di consolidamento della giovane Direzione regionale, istituita nel giugno 2021, in

una osmosi ideale con i funzionari più esperti dei vari e complessi settori specialistici che

caratterizzano la mission ADM”.

Da parte sua, la dott.ssa Pupo ha espresso grande soddisfazione per il riconoscimento

internazionale e profonda gratitudine ai colleghi – giovani e non – che le hanno consentito di

lavorare in un ambiente “molto attento al lato umano, oltre che stimolante dal punto di vista

professionale”. “Condizioni ideali” – ha aggiunto – “per investire sulle nuove generazioni

attraverso la condivisione delle competenze e delle buone pratiche acquisite nel corso degli anni

di servizio prestati in un’amministrazione storica e sempre al passo con i tempi”.