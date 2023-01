Restate in Strada fa tappa a Podargoni il 22 gennaio

Domenica prossima, 22 gennaio, torna Restate in Strada, che per il primo appuntamento invernale farà tappa a Podargoni, ai piedi dell’Aspromonte, per una giornata all’insegna della montagna, del suo attraversamento, dei linguaggi per raccontarla, visivamente, musicalmente e narrativamente, dei modi di preservarla e valorizzarla.

Ecco il programma dell’evento, realizzato in collaborazione con “Camminare Liberi” e l’“Associazione Culturale Sportiva Pro-Podargoni”.

15:00 passeggiata fotografica lungo un percorso storico-naturalistico a Podargoni, con la guida di Rocco Romeo (Camminare Liberi). Durante il cammino sarà possibile visitare due siti d’interesse eccezionalmente aperti per l’occasione: la chiesa di Santa Santa Maria Del Bosco, ospitante la statua marmorea di Rinaldo Bonanno “Madonna col Bambino” (1588-1589), e il Piccolo Museo del Borgo Antico.

16:30 presentazione della mostra fotografica “’spremunti” di Fabio Itri

17:00 incontro con Alfonso Picone Chiodo e Sebastiano Maria Venoso, che presenteranno il loro volume “Passi. Natura e storia in Aspromonte”

19:00 canti della tradizione orale calabrese a cura di Marco Bruno, Giuseppe Scopelliti e Gabriele Scopelliti

A seguire, momento ristoro.

La passeggiata partirà dalle fontane pubbliche del paese.

L’incontro con gli autori avrà luogo presso la sede dell’Associazione Culturale Sportiva Pro-Podargoni, Via Bordino, 7.