Reggio Calabria – “Mine vaganti”, una favola dolce-amara che travolge il teatro “Cilea”

di Grazia Candido – “Il teatro fa bene a chi lo fa e a chi lo vede, grazie per essere venuti. E poi, in un teatro cosi bello come il Cilea, è sempre un piacere tornare”.

I continui e calorosi applausi a scena aperta accompagnano i ringraziamenti dell’attore Francesco Pannofino, protagonista della commedia “Mine vaganti” del regista turco Ferzan Ozpetek (riadattamento dell’omonimo capolavoro cinematografico), appuntamento che apre la kermesse artistica “Le maschere e i volti” della Polis Cultura facendole registrare, ieri sera, il suo primo meritato sold-out stagionale.

Un’umanità fragile e lacerata dalla vergogna e dal sacrificio di nascondere la propria essenza per “rispetto” dell’opinione pubblica, avvolge un impeccabile cast guidato da Pannofino nei panni di Vincenzo Cantone (padre di Tommaso e Antonio nonché proprietario del pastificio di famiglia che vorrebbe tanto passare in successione ai figli, ruolo che al cinema fu del maestro Ennio Fantastichini), Iaia Forte (moglie di Vincenzo e madre dei ragazzi dibattuta tra amore e conformismo), Erasmo Genzini (Tommaso, il fratello minore che apre le porte rimaste serrate della sua “famiglia modello”), Carmine Recano (Antonio, il fratello maggiore che scoperchia “un problema” che tale non dovrebbe essere più), Simona Marchini (la nonna, figura più emancipata della famiglia che dispensa la sua saggezza tra ironia e profondità di sentimenti).

Il coming out in famiglia del fratello maggiore che anticipa quello di Tommaso che vorrebbe trovare il coraggio e l’onestà di rivelare la propria omosessualità, fa saltare un equilibrio apparentemente stabile in una famiglia dove per paura di non ferire un genitore, si sceglie costantemente di mentire a costo della propria felicità.

In una scenografia che si muove attraverso dei tendoni mobili dietro cui si nascondono sempre oggetti diversi che permettono di passare da un sfondo all’altro in pochi secondi, ogni attore propone uno spaccato della quotidianità dipingendo tratti della nostra società che, spesso, sottovalutiamo e che dovrebbe andare oltre il pregiudizio.

Si ride e si riflette con le battute pungenti e secche della Marchini (la “mina vagante” perché in questo panorama immobile è quella che scompagina i piani con un pensiero alternativo) che non smette di contraddistinguersi per grazia ed eleganza ma soprattutto, sprona il pubblico a cambiare una realtà ancora troppo soffocata dal perbenismo dietro il quale si nascondono profonde lacerazioni come quella di voler essere ciò che non si è e la difficoltà ad abbassare le barriere difensive.

Perfetta come sempre Iaia Forte che, con la sua esuberanza, porta sul palco una madre chiamata a fare da mediatore tra i figli e il padre e a rompere insieme a tutti i suoi compagni di viaggio (ricordiamo anche gli impeccabili Roberta Astuti – Alba Brunetti, socia di Tommaso, Sarah Falanga – Zia Luciana, sorella di Vincenzo, Mimma Lovoi – Teresa, cameriera di casa Cantone, Francesco Maggi – Andrea, amico di Tommaso, Luca Pantini – Marco, compagno di Tommaso e Jacopo Sorbini – Davide, Amico di Tommaso), la quarta parete per entrare più a contatto con il pubblico in sala che apprezza tanto la storia narrata in un flashback, in un continuo dialogo tra le parti e veloci incursioni in platea.

Insomma, Ferzan Ozpetek non sbaglia un colpo, tutto secondo i piani, nemmeno nel finale che sfuma lasciando intendere che la famiglia abbia compreso anche l’orientamento sessuale dell’altro figlio e, ipocritamente, fa finta del contrario ma sceglie di lasciare la porta aperta al mondo perché solo ognuno di noi può tentare di cambiare tutto ciò e liberarsi dalla stupidità umana.