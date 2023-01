Reggio Calabria – Bilancio della Polizia Locale, Zucco: “Anno impegnativo, raggiunti ottimi risultati”

di Grazia Candido – Il 2022 è stato un anno complesso, anche dal punto vista delle vicende amministrative dell’Ente, ma il bilancio operativo della Polizia Locale, nonostante le criticità di un organico sempre più asfittico, al limite della sopravvivenza che annovera 137 unità di polizia e 14 amministrativi/tecnici, è da ritenersi positivo.

A ribadirlo questo pomeriggio presso il Comando della Polizia Locale, il Comandante Salvatore Zucco che, insieme al comandante Polizia Provinciale di Reggio Calabria Francesco Macheda, sciorina i “quasi 200 sequestri amministrativi di veicoli (l’introito di cassa complessivo da sanzioni al Codice della Strada è stato di 3.082.330,00 euro), 66.329 infrazioni al Codice della strada in diminuzione rispetto all’anno scorso di circa il 9%, oltre 40 infrazioni per guida in stato di ebbrezza, 297 verbali amministrativi con un totale di oltre 30.000 pezzi di merce sequestrata e rinvenuta (47 i sequestri amministrativi), 7 quintali di derrate alimentari sequestrate e ancora, 12.000 i pezzi di fuochi pirotecnici sequestrati durante le festività natalizie.

Ma a questi numeri se ne aggiungono altri messi a segno dal Corpo della Polizia Locale che però, non si “autocelebra – ci tiene a precisarlo il suo dirigente – ma punta a migliorare il servizio offerto che deve passare inevitabilmente per un cospicuo incremento di organico, oltre che per una presa di coscienza di tutto il personale operante”.

“E’ stata sicuramente un’annata complessa dal punto di vista sia della storia cittadina sia della Polizia Locale e, nonostante l’atavica carenza organica che purtroppo scontiamo, siamo giunti a performance molto importanti – afferma il comandante Zucco -. Ci sono state tantissime attività e un ringraziamento va fatto all’Amministrazione comunale che ci è stata vicino, in particolare il sindaco e l’assessore comunale Palmenta. Numeri straordinari in alcuni casi di intervento soprattutto nella lotta che abbiamo scatenato per l’abbandono dei rifiuti. Una lotta imponente coordinata dalla Procura della Repubblica che ha un po’ segnato la seconda parte di quest’anno consentendoci di denunciare oltre 30 persone, di eseguire 4 misure cautelari restrittive della libertà personale ed accertare quasi 3 mila sanzioni per abbandono illecito di rifiuti. Questo è solo la punta dell’iceberg di una attività complessa e complicata che si è snodata su tutto l’arco delle competenze della Polizia Locale e che presenta dei numeri di output di produttività molto interessanti”.



Il comandante ricorda “i 70 mila verbali dei Codici della strada, oltre 2 mln di introiti per le infrazioni e le 360 persone deferite all’autorità giudiziaria”, numeri considerevoli che testimoniano “un’attività capillare sul territorio che impegna la Polizia Locale a 360°”.

“Per quanto riguarda l’organico siamo stabili e accusiamo solo 10 unità in meno a tempo determinato perché da Progetto ministeriale quest’anno, abbiamo utilizzato 41 unità anziché 51 come lo scorso anno – continua Zucco -. Questo ha pesato sul servizio esterno soprattutto del controllo della circolazione veicolare tant’è che abbiamo una minima diminuzione di sanzioni del Codice della strada. In totale siamo 137 compreso il sottoscritto: il rapporto rotazionale previsto dalla Legge regionale Calabria sulla Polizia Locale è di un operatore ogni 500 abitanti. Siamo sotto organico di circa il 68% ciò nonostante, abbiamo messo in campo delle attività che hanno sopperito la carenza organica”.

Pienamente soddisfatta l’assessore Giuggi Palmenta che vede “l’anno appena concluso, molto impegnativo per tutto il Corpo della Polizia Municipale e della Polizia Locale ma anche, un anno che ci ha visto affrontare delle nuove sfide come quelle di vedere la Polizia Locale in attività che, forse, non sono pratiche del Corpo stesso”.

“Abbiamo dato un forte impulso e mi ci metto dentro anche io perché mi sento parte di questa famiglia, per raggiungere ogni giorno, un risultato – conclude l’assessore comunale -. Quando si parla di legalità non si parla di un concetto astratto ma è qualcosa che si deve praticare quotidianamente in tutte le azioni della nostra vita, ognuno nel ruolo che rivestiamo”.

Sulla stessa lunghezza d’onda i sindaci f.f per il Comune Paolo Brunetti e Carmelo Versace per la Città Metropolitana che all’unisono esprimono “gratitudine alla Polizia Locale e Municipale, vero avamposto della città”.

In conclusione, il comandante Zucco ricorda l’importante appuntamento che coinvolgerà la città, la prima festa regionale calabrese e, insieme al comandante Francesco Macheda della Polizia Metropolitana “siamo stati designati all’organizzazione dell’atteso evento, segno tangibile di una crescente fiducia nel Corpo che lo onora e lo onera”.