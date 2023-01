Reggio Calabria – Ancora un grande successo della Star Award con la master class Merry Christmas

Nei locali della scuola di ballo Fenix, si è svolto l’evento artistico “MerryChristmas “organizzato dall’Associazione Star Award di Reggio Calabria.

L’Associazione culturale che vede come presidente Marlena Donatella Maimone, nasce a Reggio Calabriaqualche anno fa, con lo scopo di valorizzare lospettacolo e la cultura attraverso l’organizzazione di eventi di moda , masterclass e shooting fotografici. Ha già al suo attivo importanti manifestazioni realizzate sul territorio calabrese, finalizzate a diffondere tra gli aspiranti modelli, conoscenze e competenze per affrontare con disinvoltura le passerelle anche in ambito nazionale ed internazionale. Tra questi ricordiamo la Master Class di portamento e di posa fotografica tenutosi nella location di Capo Sperone nel 2021, l’evento” I Bronzi d’Atena” nell’estate 2022 all’Arena dello Stretto in occasione del 50esimo anniversario dei Bronzi di Riace, l’innovativa manifestazione “Fourseasons “ svoltasi nei locali del Fenix ed una masterclass di portamento e posa fotografica diretta dalcoreografo di fama nazionale Luca Barile , realizzata nel mese di novembre scorso, sempre nei locali della stessascuola di ballo sita in località San Gregorio di Pellaro.

Nel nuovo spettacolo a tema natalizio “MerryChristmas” , lo spirito della festa ha animato i giovani protagonisti , che hanno dato vita ad un un vero spettacolo di intrattenimento, con diversi momenti dedicati alla moda. Una bella performance, alla quale ha preso parte un pubblico numeroso composto da genitorie parenti dei modelli , ma anche da persone desiderose di trascorrere una serata in allegria, deliziati dalle esibizioniartistiche dei bambini e ragazzi partecipanti, diretti magistralmente dal coreografo e ballerino Davide Pezzimenti. Sponsor della serata la stilista Adriana Scopelliti, il gruppo Foti-La Biellese, la boutique Federica Perla blu, Capo Sperone Resort, Ristorante Pizzeria Break, Tina Nicolò Art, Perla Blu, Pitasi Bomboniere.

Al termine dell’evento , ricco di sorprese, con estrazioni di premi importanti e tombola per tutti i presenti, è stata consegnata una targa ai parrucchieri e truccatori che hanno partecipato alla manifestazione dando un importante contributo alla sua realizzazione: Hair Style Marisa,Gianni Sorci Hairdesign, Newstyle Acconciatori uomo e donna, Diva Parrucchieri, Mua di Susy Meduri.

Altre targhe sono state consegnate al maestro Davide Pezzimenti, all’imprenditore Graziano Tomarchio, al maestro Giuseppe Modafferi del Fenix, a Manuela Faccìfotografo . Ma l’instancabile presidente Marlena Maimone ,non perde tempo ed è già pronta per il prossimo evento, una nuova masterclass di portamento e posa fotografica più professionalizzante, prevista per il 22 gennaio che vedrà il ritorno a Reggio del coreografo Luca Barile, la presenza dell’Hair Stylist delle Vip Michele Spano, e la magistrale fotografia del maestro Antonio Sollazzo.

Così in un comunicato stampa Raffaella Imbriaco