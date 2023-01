Reggio Calabria – All’Università per Stranieri si apre un nuovo ciclo con Mauro Francolini

Lunedì 30 gennaio alle 16,30, nell’Aula Magna dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, il prof. Pasquale Amato, Docente di Storia dell’Europa Contemporanea, aprirà un Ciclo di Incontri dal titolo “In viaggio per il Mondo” con la presentazione del romanzo di Mauro Francolini “Il Grande elefante. Storia di uno Schiapòli” edito da Guida editore.

L’Evento – in cui interverrà l’autore – sarà aperto dal saluto del Magnifico Rettore dell’Ateneo prof. Antonino Zumbo e sarà condotto dal Dott. Vincenzo Vitale, Presidente della Fondazione Mediterranea, partner dell’iniziativa assieme all’ing. Mario Dito. Saranno letti anche dei brani del romanzo e al termine sarà offerto al pubblico un rinfresco a base di Bergamotto di Reggio Calabria.

L’argomento del romanzo è in perfetta sintonia sia con il tema del ciclo che con i fini istituzionali dell’Università per Stranieri di Reggio Calabria, una delle tre d’Italia e unica nel Sud e Isole. Un’eccellenza che merita ampiamente di essere valorizzata e rispettata.

Seydou Bamba è cresciuto in Costa d’Avorio con il suo amico Cheik e la bellissima fidanzata Akissi. I due amici vivono in simbiosi, con se stessi, con gli animali, con i miti della loro terra. Quando Awa, la donna di Cheik, viene molestata e questi scompare dopo aver cercato vendetta, la giovinezza di Seydou finisce per sempre, e inizia la ricerca dell’amico, in lungo e in largo per la Costa d’Avorio.

Le vicende seguenti lo porteranno a scappar via dall’Africa. Attraversando gli stati in rovina, le tribù ultime custodi di un’umanità ormai scomparsa, la violenza e la miseria, insieme all’anonima schiera di apolidi che marciano verso l’Europa, Seydou morirà a poco a poco, per rinascere in Italia con un nuovo nome, Tembo, che significa “elefante”.