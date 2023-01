Reggio Calabria – All’Università per Stranieri la presentazione del libro “Ferrante Re di Napoli. Quando il potere era al Sud”

Tutto pronto per la presentazione dell’ultimo volume del Professor Giuseppe Caridi “Ferrante Re di Napoli. Quando il potere era al Sud”. L’incontro con l’autore, promosso dalla Deputazione di Storia Patria per la Calabria e patrocinato dall’Università per Stranieri Dante Alighieri e dalla Fondazione Italo Falcomatà, si terrà domani giovedì 26 gennaio alle ore 17.00 presso la Sala conferenze dell’UniStraDA in via del Torrione 95.

Prenderanno parte all’incontro, che sarà moderato dalla giornalista Ilda Tripodi, il Rettore dell’Università, Professor Antonino Zumbo, e la Presidente della Fondazione “Italo Falcomatà”, Professoressa Rosetta Neto Falcomatà. Dialogherà con l’autore il Professor Salvatore Bottardi dell’Università di Messina.