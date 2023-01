Ragazza segregata in casa nel reggino, ecco come i Carabinieri hanno scoperto tutto

Di seguito l’intervista del Cap. Andrea Barbieri, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Gioia Tauro in riferimento all’arresto di un intero nucleo familiare per maltrattamenti in famiglia a San Ferdinando. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Gioia – che hanno condotto le indagini, a partire dallo scorso giugno -, la donna (classe ’92) veniva costretta a vivere in una stanza degradata, priva di pavimento, con la serranda rotta, in gran parte umida sui muri e con all’interno anche materiale normalmente riposto in un magazzino, quali una bicicletta, secchi della spazzatura, scale e attrezzi di lavoro.