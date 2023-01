Mancuso insedia la Commissione di parità: Daniela De Blasio eletta presidente

della questione – donna è solennemente ribadita nel Piano nazionale di ripresa e resilienza(Pnrr) che individua la parità di genere come una delle tre priorità (assieme a quella territoriale e generazionale) da perseguire in tutte le missioni che lo compongono. Il Consiglio, in tutte le sue espressioni, vuole essere l’interlocutore numero uno della Commissione, anche per adeguare la legislazione regionale alle sollecitazioni che giungono dalle donne. Assodato che ogni problema delle donne, dal lavoro al deficit di servizi che aggrava la quotidianità di madri e figlie, inclusa la piaga della violenza di genere, chiama in causa anche gli uomini e incide sulla qualità della democrazia”.

A conclusione della seduta è stata fissata la prossima riunione per lunedì 06 febbraio alle ore 15:30.