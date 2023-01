In fiamme barca a vela arenata in provincia di Reggio Calabria dopo sbarco migranti (VIDEO)

Nel pomeriggio di ieri la squadra dei Vigili del Fuoco di Monasterace coordinata dal Capo Squadra Antonio Chilà è impegnata per lo spegnimento di un’imbarcazione arenata sulla spiaggia ricadente nel Comune di Camini, in provincia di Reggio Calabria.

Il natante, una barca a vela in legno di circa 20 metri arrivata qualche mese fà sulle coste calabresi con a bordo numerosi migranti è stata completamente distrutta dalle fiamme e dall’esplosione di materiale infiammabile presente a bordo. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Toccherà ai tecnici tecnici dei Vigili del Fuoco stabilire le cause che hanno innescato le fiamme.