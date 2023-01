Facoltà di Medicina a Cosenza e grandi progetti per la sanità Catanzaro, ma Occhiuto non parla di Reggio Calabria

“Non so dove andare a prendere i medici”. Così Roberto Occhiuto ha spiegato perché l’istituzione della Facoltà di Medicina a Cosenza può essere un’occasione per la Calabria. Un nuovo polo in cui catalizzare competenze e professionisti che verrebbero, tra l’altro, pagati dagli atenei.

Una notizia che non fa saltare di gioia a Catanzaro, unica sede calabrese in cui venivano formati i nuovi professionisti sanitari.

Il presidente della Regione Calabria, in un video diffuso attraverso i social, ha motivato la necessità di non farne una lotta di campanile. Un pensiero che ha voluto sottolineare come stia lavorando per entrambe le città.

Con la creazione di uno dei più grandi policlincii universitari d’Italia nel capoluogo di regione e finalmente l’arrivo della facoltà di Medicina all’Università di Calabria, a Cosenza.

“Ho semplicemente accompagnato un progetto nato per impulso del rettore Leone” ha evidenziato il governatore.

Non c’è una parola per Reggio Calabria e per la sua provincia nel video di Roberto Occhiuto. Alcuni interventi sono stati fatti ad onor del vero, ma si attende di sentire di i progetti a lungo termine come quelli emersi per le altre principali realtà regionali

Ecco l’intero video: