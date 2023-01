Arresto Messina Denaro, Rosanna Scopelliti: “Mi lascia indifferente”

Si porterà dietro i suoi segreti, i volti dei morti (quelli che ha guardato in faccia, quelli che ha colpito alle spalle), i lamenti, le preghiere. Si porterà dietro le lacrime dei vivi, dei parenti delle sue vittime, quelle stesse lacrime con cui cerchiamo ogni giorno di colmare il vuoto di chi è stato strappato alla vita dalla tracotanza prepotente del mafioso in questione.” E’ quanto afferma Rosanna Scopelliti.

Si porterà dentro la soddisfazione di essere sfuggito per anni allo Stato, l’amarezza di aver perso la sua guerra. E in quegli occhi senza anima si vede solo un vecchio criminale esaltato per anni come il “super latitante” mandante ed esecutore di centinaia di delitti, trascinato alla fine in manette dai Carabinieri.