Alloggi, il Comune di Reggio Calabria non assegna da anni ed il Tar commissaria il settore

La Giunta Comunale sembra volere negare il diritto fondamentale alla casa per le famiglie che ne hanno bisogno.

Difatti gli argomenti spiegati per negare ancora la notifica dei decreti di assegnazione e la seguente consegna degli alloggi appaiono gravemente contraddittorie con le stesse determinazioni già assunte in precedenza, nonché con le norme vigenti.

Dopo anni di ritardi, di mancata applicazione del turn-over e dell’implementazione del patrimonio alloggi che hanno impedito le assegnazioni, negli ultimi due anni il Comune, dopo essersi ( nel 2018) dato un regolamento per l’emergenza abitativa non ha avviato le relative assegnazioni dichiarando di dover ricevere dalla Giunta Regionale l’autorizzazione con relativa Delibera, che aveva già ricevuto negli anni passati . Nello stesso periodo l’Ente ha perfino non applicato due sentenze del Tar Sezione di Reggio Calabria che lo autorizzavano all’assegnazione senza la Delibera della Regione.

Il 21 novembre scorso viene pubblicata sul BURC la Delibera di Giunta Regionale richiesta, ma il Comune continua a non assegnare i 18 alloggi, dichiarati disponibili all’assegnazione . Per le famiglie vincitrici della graduatoria di emergenza abitativa, l’Assessore Gangemi sostiene che la Commissione provinciale assegnazione alloggi dovrebbe effettuare la graduatoria definitiva, mentre questa, in applicazione del Regolamento comunale di Emergenza abitativa , è stata già pubblicata, con l’eliminazione del 90% delle istanze presentate , nel dicembre 2020 con Determina firmata dalla Dirigente Erp avvocatessa Fedora Squillaci. Per le famiglie del bando ordinario 2019 le mancate assegnazioni non hanno una precisa motivazione.

Gli Enti dell’Osservatorio sul disagio abitativo per sollecitare il Comune a cambiare rotta hanno ottenuto l’audizione con la Terza Commissione consiliare il 13 dicembre scorso, hanno poi effettuato una manifestazione di protesta il 20 dicembre ed il 27 dicembre hanno incontrato il sindaco ff Brunetti e l’Assessore Erp Gangemi .

Nell’incontro con il sindaco ff Brunetti non solo è stata ribadita per l’emergenza abitativa l’incredibile interpretazione di ricorrere alla Commissione provinciale ma per le mancate assegnazioni del bando ordinario 2019 queste sarebbero dovute, a detta del Sindaco, al fatto che il settore Erp , dopo 5 mesi ,non ha ancora provveduto a verificare le condizioni effettive dei 18 alloggi dichiarati assegnabili.

Al colpevole blocco delle assegnazioni da parte del Comune il Tar ha però dato un’importante risposta. Negli ultimi giorni di dicembre 2022, il Tar ha emesso due sentenze ( 27 dicembre 2022 Sentenza nr 834/2022 Reg.Prov.Coll. e 28 dicembre 2022 sentenza nr 838/2022 Reg.Prov.Coll. ) decidendo il commissariamento del settore Erp ed affidando questo compito al Prefetto . Il Tar ha concesso al Comune 30 giorni per la prima sentenza e 90 giorni per la seconda per dare applicazione alle assegnazioni previste dalle due precedenti sentenze di gennaio 2021 ed aprile 2022 non applicate dal Comune. Ma trascorso questo tempo senza assegnazioni il Prefetto, già nominato come commissario ad acta , sostituirà con gli uffici della Prefettura il settore comunale erp per effettuare le assegnazione degli alloggi .

Grazie ai ricorsi di tante famiglie che da anni attendono un alloggio ed alla tenacia dell’avvocato Nucara nel seguire la via della giustizia Amministrativa, oggi il TAR ha ammesso che il Comune nega arbitrariamente il diritto alla casa alle famiglie che ne hanno bisogno. E’ chiaro che la garanzia del diritto alla casa non può che venire dal basso, dai cittadini e soprattutto dalle persone che hanno bisogno di una casa .

Pertanto lanciamo nuovamente un appello a tutte le famiglie vincitrici delle graduatorie comunali di emergenza abitativa e dei bandi ordinari perché non attendano passivamente l’assegnazione subendo l’arbitraria azione del Comune ma scendano in piazza per chiedere, in tempi definiti e celeri, l’assegnazione degli alloggi con lo scorrimento delle graduatorie .

Osservatorio sul disagio abitativo

Un Mondo Di Mondi

CSOA Angelina Cartella

Reggio Non Tace

Ancadic

Società dei Territorialisti/e Onlus