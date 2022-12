Tutto pronto per il presepe “green “ di San Roberto il 26 dicembre, l’1 e il 6 gennaio 2023 dalle ore 17,00. Torna il tanto atteso presepe vivente organizzato dall’amministrazione comunale nello scenario incantato del torrente Santa Tecla, fra cascate naturali, ponti in legno, scalinate in pietra e ambientazioni d’epoca originali. Un itinerario “green” che conduce fino alla capanna della natività accanto alla Cascata Santa Tecla con la felce fossile gigante Woodwardia radicans, appositamente illuminate per scattare i selfie all’interno della suggestiva location. E non mancheranno i personaggi delle botteghe artigiane e la riproposizione in costume delle attività di Betlemme, la degustazione di crispelle a volontà e tanto altro. Viva soddisfazione per i sindaco Nino Micari: ”Il nostro presepe vivente finalmente ritorna dopo il biennio pandemico con una tre giorni d’eccellenza per rivivere l’atmosfera natalizia in un contesto suggestivo che è quello del nostro torrente Santa Tecla. Un modo per stare insieme anche con rientra dall’estero, per rivivere la natività e far conoscere ancora di più il nostro borgo che si caratterizza sempre di più per la sua l’impronta “green”. San Roberto è “il borgo della domenica green” delle vallate aspromontane ed anche il nostro presepe vivente possiede questa originale connotazione”.