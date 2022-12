SuperEnalotto – La fortuna bacia Reggio Calabria

Il SuperEnalotto fa tappa in Calabria: nel concorso del 20 dicembre, come riporta Agipronews, sono stati centrati tre“5” del valore di

35.836,83 euro ciascuno. La prima giocata vincente è stata registrata presso l’esercizio di via Pianette palazzo Luna 2 a Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza mentre la seconda è stata convalidata presso il bar di via E.Berlinguer 13 a Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria. L’ultima, invece, è stata registrata presso il bar di via Sant’Angelo a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza. Il Jackpot, intanto, sale ancora toccando quota 331,9 milioni – record nella storia del gioco – che saranno in palio nella prossima estrazione.

L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Calabria l’ultimo “6” è stato centrato a ottobre del 2016, con 165 milioni vinti a Vibo Valentia